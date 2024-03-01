Австралія ввела санкції проти трьох російських тюремних чиновників, пов'язаних зі смертю Навального
Київ • УНН
Уряд Австралії запровадив фінансові санкції та заборону на поїздки щодо трьох співробітників російських в'язниць, пов'язаних з установою, де помер Олексій Навальний.
Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо трьох російських посадовців, пов'язаних із в'язницею, де помер Олексій Навальний. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії, передає УНН.
Деталі
Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо трьох російських чиновників, пов'язаних із в'язницею, в якій помер Олексій Навальний
Заяву було зроблено після того, як австралійський уряд запровадив правові засоби заборонного характеру проти сімох осіб, причетних до жорстокого поводження з російським опозиціонером.
Австралія вважає президента Путіна і російський уряд відповідальними за поводження з паном Навальним і його смерть у в'язниці. Ці санкції і санкції, введені нашими партнерами, зміцнюють нашу прихильність відповідальності за смерть пана Навального
Довідково
Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії особливого режиму "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. У висновку про смерть сказано, що опозиціонер помер від природних причин. Прихильники Навального вважають, що його вбили.
Нагадаємо
Ритуальні компанії в рф відмовляються надавати катафалк для перевезення тіла Олексія Навального до церкви для церемонії похорону. Крім того, біля борисовського кладовища, де 1 березня мають поховати Навального, уже чергують поліцейські.