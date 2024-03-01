Австралия ввела санкции против трех российских тюремных чиновников, связанных со смертью Навального
Киев • УНН
Правительство Австралии ввело финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех сотрудников российских тюрем, связанных с учреждением, где умер Алексей Навальный.
Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех российских чиновников, связанных с тюрьмой, где умер Алексей Навальный. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии, передает УНН.
Детали
Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех российских чиновников, связанных с тюрьмой, в которой умер Алексей Навальный
Заявление было сделано после того, как австралийское правительство ввело правовые средства запретительного характера против семи человек, причастных к жестокому обращению с российским оппозиционером.
Австралия считает президента Путина и российское правительство ответственными за обращение с г-ном Навальным и его смерть в тюрьме. Эти санкции и санкции, введенные нашими партнерами, укрепляют нашу приверженность ответственности за смерть г-на Навального
Справочно
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.
Напомним
Ритуальные компании в рф отказываются предоставлять катафалк для перевозки тела Алексея Навального в церковь для церемонии похорон. Кроме того, у борисовского кладбища, где 1 марта должны похоронить Навального, уже дежурят полицейские.
Австралия ввела санкции против трех российских тюремных чиновников, связанных со смертью Навального
Правительство Австралии ввело финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех сотрудников российских тюрем, связанных с учреждением, где умер Алексей Навальный.
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