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Австралия ввела санкции против трех российских тюремных чиновников, связанных со смертью Навального

Австралия ввела санкции против трех российских тюремных чиновников, связанных со смертью Навального

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 08:06  •  14809 просмотра

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Правительство Австралии ввело финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех сотрудников российских тюрем, связанных с учреждением, где умер Алексей Навальный.

Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех российских чиновников, связанных с тюрьмой, где умер Алексей Навальный. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии, передает УНН.

Детали

Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех российских чиновников, связанных с тюрьмой, в которой умер Алексей Навальный

– сообщает ведомство.

Заявление было сделано после того, как австралийское правительство ввело правовые средства запретительного характера против семи человек, причастных к жестокому обращению с российским оппозиционером.

Австралия считает президента Путина и российское правительство ответственными за обращение с г-ном Навальным и его смерть в тюрьме. Эти санкции и санкции, введенные нашими партнерами, укрепляют нашу приверженность ответственности за смерть г-на Навального

- заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ричард Марлес.

Справочно

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.

Напомним

Ритуальные компании в рф отказываются предоставлять катафалк для перевозки тела Алексея Навального в церковь для церемонии похорон. Кроме того, у борисовского кладбища, где 1 марта должны похоронить Навального, уже дежурят полицейские.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Австралія ввела санкції проти трьох російських тюремних чиновників, пов'язаних зі смертю Навального
Australia has imposed sanctions on three Russian prison officials linked to Navalny's death
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