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Австралия ввела санкции против россиян, причастных к смерти Навального

Австралия ввела санкции против россиян, причастных к смерти Навального

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:00  •  9216 просмотра

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Австралия ввела новые санкции против семи сотрудников российской колонии, причастных к жестокому обращению с Алексеем Навальным.

Австралия в понедельник ввела новые санкционные ограничения в отношении семи сотрудников российской колонии, причастных к жестокому обращению с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который умер в начале этого месяца в сибирской колонии. Об этом сообщает CNN, передает УНН

Детали 

Как сообщается, ограничения для семи сотрудников российской колонии касаются финансовых операций и запрета на поездки. 

"Австралия считает президента путина и российское правительство ответственными за обращение с Навальным и его смерть в заключении", - говорится в заявлении заместителя премьер-министра Ричарда Марлза.

Добавим 

Как сообщал УНН, на выходных правительство Австралии наложило дополнительные финансовые санкции на 37 организаций и визовые запреты в отношении ряда граждан рф, которые причастны к депортации россией украинских детей с временно оккупированных территорий.

Дополнение 

С декабря 2022 года Австралия неоднократно вводила санкции в отношении российских граждан по принципу "Магнитского", когда впервые применила ограничения к россиянам, обвиняемым в отравлении Навального в 2020 году. 

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Европейский союз ввели новые санкции против рф в ответ на смерть Навального. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
cnnCNN
avstraliyaАвстралия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Австралія запровадила санкції проти росіян, причетних до смерті Навального
Australia imposes sanctions on Russians involved in Navalny's death
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