Австралия ввела санкции против россиян, причастных к смерти Навального

Австралия в понедельник ввела новые санкционные ограничения в отношении семи сотрудников российской колонии, причастных к жестокому обращению с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который умер в начале этого месяца в сибирской колонии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ограничения для семи сотрудников российской колонии касаются финансовых операций и запрета на поездки.

"Австралия считает президента путина и российское правительство ответственными за обращение с Навальным и его смерть в заключении", - говорится в заявлении заместителя премьер-министра Ричарда Марлза.

Добавим

Как сообщал УНН, на выходных правительство Австралии наложило дополнительные финансовые санкции на 37 организаций и визовые запреты в отношении ряда граждан рф, которые причастны к депортации россией украинских детей с временно оккупированных территорий.

Дополнение

С декабря 2022 года Австралия неоднократно вводила санкции в отношении российских граждан по принципу "Магнитского", когда впервые применила ограничения к россиянам, обвиняемым в отравлении Навального в 2020 году.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Европейский союз ввели новые санкции против рф в ответ на смерть Навального.