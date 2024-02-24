Австралія наклала додаткові санкції на рф
Київ • УНН
Уряд Австралії запровадив додаткові фінансові санкції та візові заборони проти російських осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей з окупованих територій.
Уряд Австралії наклав додаткові фінансові санкції на 37 організацій та візові заборони щодо низки громадян росії, які причетні до депортації росією українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє МЗС Австралії, через два роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні росії
Зазначається, що уряд Австралії фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 55 осіб, які стосуються тих, хто причетний до депортації росією українських дітей з тимчасово окупованих територій, а також цільові фінансові санкції щодо 37 організацій.
Також санкції накладено на об’єкти російської оборони, енергетики, засобів масової інформації та мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у білорусі, Ірані та Північній Кореї.
Ці санкції відображають позицію уряду Австралії про те, що ті, хто підтримує незаконну війну росії, понесуть наслідки. Зараз Австралія запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну
Окрім того в міністерстві зазначили, що допомога Австралії Україні становить вже 960 мільйонів доларів, включаючи 780 мільйонів доларів військової підтримки.
Нагадаємо
Австралія надала ще 32,4 млн дол. для посилення обороноздатності України, за що Президент України Володимир Зеленський висловив слова вдячності.