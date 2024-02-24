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Австралия наложила дополнительные санкции на рф

Австралия наложила дополнительные санкции на рф

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 09:42  •  16321 просмотра

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Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые санкции и визовые запреты против российских лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Правительство Австралии наложило дополнительные финансовые санкции на 37 организаций и визовые запреты в отношении ряда граждан россии, которые причастны к депортации россией украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии, передает УНН.

Детали

Как сообщает МИД Австралии, через два года после полномасштабного вторжения России в Украину Австралия оплакивает потери Украины, и мы непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в самообороне и привлечении к ответственности виновных в незаконном и аморальном вторжении России

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Австралии финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 55 человек, которые касаются тех, кто причастен к депортации Россией украинских детей с временно оккупированных территорий, а также целевые финансовые санкции в отношении 37 организаций.

Также санкции наложены на объекты российской обороны, энергетики, средств массовой информации и минерального сырья, а также объекты, вовлеченные в российские закупочные сети в Беларуси, Иране и Северной Корее.

Эти санкции отражают позицию правительства Австралии о том, что те, кто поддерживает незаконную войну России, понесут последствия. Сейчас Австралия ввела более 1200 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину

- добавляют в МИД страны.

Кроме того, в министерстве отметили, что помощь Австралии Украине составляет уже 960 миллионов долларов, включая 780 миллионов долларов военной поддержки.

Напомним

Австралия предоставила еще 32,4 млн долл. для усиления обороноспособности Украины, за что Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
avstraliyaАвстралия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Австралія наклала додаткові санкції на рф
Australia imposes additional sanctions on russia
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