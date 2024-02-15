Австралія надає Україні додаткову військову допомогу на 32,4 млн дол., Зеленський висловив подяку
Київ • УНН
Австралія надала додаткові $32,4 млн на зміцнення обороноздатності України, за що Президент Зеленський висловив подяку.
Австралія надала ще 32,4 млн дол. для посилення обороноздатності України, за що Президент України Володимир Зеленський висловив слова вдячності, пише УНН.
Я вдячний Австралії та Прем’єр-міністру за внесок обсягом 32,4 мільйона доларів США для посилення обороноздатності України через Міжнародний фонд для України, який адмініструється Міністерством оборони Великої Британії
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Президент підкреслив, що "Австралія демонструє свою відданість захисту свободи, життя та міжнародного порядку, що є правильним вчинком для всіх вільних націй на всіх континентах".
"Наші країни можуть бути географічно далекими, але спільні цінності демократії, прав людини та верховенства права об’єднують нас. Ми ніколи не забудемо Австралію та її підтримку", - наголосив Зеленський.
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