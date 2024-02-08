В Австралії ветерани зголосились відновити гелікоптери Taipan та передати їх ЗСУ
Київ • УНН
Група ветеранів та інженерів австралійської армії зголосилася відновити невикористані гелікоптери "Тайпан", щоб передати їх українським військовим, але уряд заявив, що гелікоптери не підлягають ремонту.
В Австралії ветерани армії та інженери зголосилися відновити гелікоптери Taipan, щоб їх можна було відправити в Україну. Натомість влада налаштована їх утилізувати. Про це пише ABC News, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що кілька тижнів потому Україна офіційно звернулася до Австралії з проханням придбати деякі з 45 гелікоптерів для військових дій проти Росії, але федеральний уряд відхилив цю ідею, заявивши, що "неможливо повернути їх у робочий стан".
Жоден літак не знаходиться в льотному стані
Тепер же група колишніх солдатів і техніків, які мають досвід експлуатації MRH-90, запропонували свої послуги на волонтерській основі зібрати будь-які літаки, що залишилися, у яких ще є деталі, необхідні для їхнього відновлення.
Спільними зусиллями австралійської громади ми зможемо врятувати ці цінні машини для країни, яка відчайдушно потребує військової техніки для зміцнення та посилення своїх можливостей
Видання додає, що ветерани ще можуть відновити певну кількість Taipan, але багато з них вже розібрали до стану, який не підлягає відновленню.
Нагадаємо
Австралійський уряд ухвалив рішення щодо демонтажу та утилизації 45 вертольотів Taipan замість відправлення їх Україні, яка у грудні минулого року звернулася з офіційним запитам щодо надання гелікоптерів.
Україна просить у Австралії списані вертольоти Taipan27.12.23, 04:41 • 121190 переглядiв