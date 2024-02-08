В Австралии ветераны согласились восстановить вертолеты Taipan и передать их ВСУ
Группа ветеранов и инженеров австралийской армии вызвалась восстановить неиспользованные вертолеты "Тайпан", чтобы передать их украинским военным, но правительство заявило, что вертолеты не подлежат ремонту.
США ввели новые санкции: ограничения наложили на нефть из рф, и импорт российских алмазов
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении импорта российской нефти и алмазов, а также трех компаний из ОАЭ и Либерии за нарушение ценовых ограничений на российскую нефть.
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами где объяснил свое решение об увольнении Залужного
Президент провел закрытую встречу с журналистами, чтобы объяснить причины увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначения на его место Александра Сырского.
251 взрыв за день - россияне обстреляли 11 громад Сумщины
Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 251 взрыв из артиллерии, минометов, гранатометов, беспилотников и мин 8 февраля.
Абсолютный рекорд: 38 мужчин хотели нелегально попасть в Венгрию
Пограничники в Венгрии задержали 38 мужчин, больше всего при попытке незаконного пересечения границы, которых перевозили в двух микроавтобусах вблизи границы.
Зеленский обратился к Сенату Конгресса США в Сенат
Зеленский поблагодарил Сенат США за разблокирование дискуссии по поддержке Украины и других партнеров в борьбе с Россией.
В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского
США заявили, что будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.
На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что всего из российского плена было освобождено 3 135 украинцев, в том числе 100 военнослужащих во время последнего обмена, большинство из которых защищали Мариуполь и "Азовсталь".
ЕС планирует расширить список санкций и одобрит новый пакет против рф на годовщину полномасштабной войны
ЕС готовится расширить свой санкционный список и утвердить новый пакет ограничений против России 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер
Председатель Одесской областной военной администрации поблагодарил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного за службу и поздравил назначение новым Главнокомандующим генерал-полковника Александра Сырского.