В Австралии ветераны согласились восстановить вертолеты Taipan и передать их ВСУ

В Австралии ветераны армии и инженеры согласились восстановить вертолеты Taipan, чтобы их можно было отправить в Украину. Зато власть настроена их утилизировать. Об этом пишет ABC News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что несколько недель спустя Украина официально обратилась к Австралии с просьбой приобрести некоторые из 45 вертолетов для военных действий против России, но федеральное правительство отклонило эту идею, заявив, что "невозможно вернуть их в рабочее состояние".

Ни один самолет не находится в летном состоянии сказал ABC представитель Министерства обороны.

Теперь же группа бывших солдат и техников, имеющих опыт эксплуатации MRH-90, предложили свои услуги на волонтерской основе собрать любые оставшиеся самолеты, у которых еще есть детали, необходимые для их восстановления.

Совместными усилиями австралийской общины мы сможем спасти эти ценные машины для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей сообщил бывший военнослужащий Крис Мур.

Издание добавляет, что ветераны еще могут восстановить определенное количество Taipan, но многие из них уже разобрали до состояния, которое не подлежит восстановлению.

Напомним,

Австралийское правительство приняло решение о демонтаже и утилизации 45 вертолетов Taipan вместо отправки их Украине, которая в декабре прошлого года обратилась с официальным запросам о предоставлении вертолетов.

Украина просит у Австралии списанные вертолеты Taipan