Украина просит у Австралии списанные вертолеты Taipan

Украина сделала запрос на получение 45 армейских многоцелевых вертолетов типа Taipan. Об этом пишет издание Asia Pacific Defence Reporter, информирует УНН.

Детали

Сейчас техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и закапывают их детали на территории оборонного предприятия. Каждый из них стоит около 20 миллионов долларов на рынке старой техники, но было принято решение тайно их уничтожить в надежде, что никто не заметит, пишет издание.

После публикации истории министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность. Решение об утилизации вертолетов приняли одновременно с объявлением 29 сентября о том, что они не вернутся на службу после аварии во время учений Talisman Sabre, в результате которой погибли четыре военнослужащих.

Однако, по сведениям APDR, федеральное правительство недавно получило запрос от Украины на списанные и ненужные Taipan.

Как отмечается, вертолеты находятся в отличном состоянии.

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