Испания отправит в Словакию военных, танки Leopard и вертолеты для защиты восточного фланга НАТО - СМИ
Киев • УНН
Испания отправит 600 военнослужащих, танки Leopard и вертолеты в Словакию в январе 2024 года для усиления восточного фланга НАТО.
Испания в январе 2024 года отправит группу своих военных вместе с техникой в Словакию. В вооружение испанской группы военнослужащих, в частности, будут входить танки Leopard и вертолеты. Об этом сообщает ABC, пишет УНН.
Детали
По данным издания, уже в январе испанская армия начнет развертывание на границе Словакии для защиты восточного фланга Североатлантического альянса. Новая миссия будет включать 600 испанских солдат, танки Leopard и вертолеты.
Вооруженные силы начнут 2024 год с нового развертывания в Словакии. Всего 600 военнослужащих будут составлять эту новую миссию, направленную на усиление присутствия Атлантического альянса на его восточном фланге,
Напомним
23 декабря издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что в одной из европейских разведок предполагают, что россия может атаковать Европу зимой 2024-2025 года.
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Испания отправит в Словакию военных, танки Leopard и вертолеты для защиты восточного фланга НАТО - СМИ
Испания отправит 600 военнослужащих, танки Leopard и вертолеты в Словакию в январе 2024 года для усиления восточного фланга НАТО.
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