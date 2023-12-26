Испания отправит в Словакию военных, танки Leopard и вертолеты для защиты восточного фланга НАТО - СМИ

Испания в январе 2024 года отправит группу своих военных вместе с техникой в Словакию. В вооружение испанской группы военнослужащих, в частности, будут входить танки Leopard и вертолеты. Об этом сообщает ABC, пишет УНН.

Детали

По данным издания, уже в январе испанская армия начнет развертывание на границе Словакии для защиты восточного фланга Североатлантического альянса. Новая миссия будет включать 600 испанских солдат, танки Leopard и вертолеты.

Вооруженные силы начнут 2024 год с нового развертывания в Словакии. Всего 600 военнослужащих будут составлять эту новую миссию, направленную на усиление присутствия Атлантического альянса на его восточном фланге, - отмечает издание.

Напомним

23 декабря издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что в одной из европейских разведок предполагают, что россия может атаковать Европу зимой 2024-2025 года.

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