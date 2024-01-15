Австралія утилізує вертольоти Taipan, які раніше просила Україна - ЗМІ

Австралійський уряд ухвалив рішення щодо демонтажу та утилизації 45 вертольотів Taipan замість відправлення їх Україні, яка у грудні минулого року звернулася з офіційним запитам щодо надання лелікоптерів. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

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Минулого року після катастрофи австрійський уряд вивів з експлуатації свій флот вертольотів раніше, ніж планувалося. Пізніше, 19 грудня 2023 року, Україна зробила офіційний запит на MRH-90, але не отримала жодної відповіді.

Нині українські активісти в Австралії обурені рішенням уряду країни щодо вертольотів Taipan, позаяк Австралія готова витратити приблизно 2 мільярди доларів на демонтаж та утилізацію літаків, замість передання їх Україні, яка запитувала про допомогу.

Співголова Австралійської федерації українських організацій, Катерина Аргиру, вказала на стратегічне значення літаків для України в контексті війни, стверджуючи, що вертольоти суттєво допоможуть країні в боротьбі проти російської агресії.

"російська федерація має повну перевагу в повітрі над Україною, і ці 45 вертольотів Taipan можуть опинитися на українській лінії фронту, це дуже допоможе Українці борються за свободу і демократію" – наголосила Катерина Аргиру.

Незважаючи на обурення та протести, уряд Австралії не надав конкретних пояснень щодо виведення з експлуатації та утилізації вертольотів Taipan. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко висловив надію на зміну рішення, зазначивши, що ще не отримав відповіді від австралійського уряду.

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Наразі Австралія передала понад 100 бойових машин Bushmaster на допомогу Україні.

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