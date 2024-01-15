Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые ранее просила Украина - СМИ
Киев • УНН
Австралия демонтирует 45 вертолетов Taipan, проигнорировав просьбу Украины
Австралийское правительство приняло решение о демонтаже и утилизации 45 вертолетов Taipan вместо отправки их Украине, которая в декабре прошлого года обратилась с официальным запросам о предоставлении вертолетов. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
В прошлом году после катастрофы австрийское правительство вывело из эксплуатации свой флот вертолетов раньше, чем планировалось. Позже, 19 декабря 2023 года, Украина сделала официальный запрос на MRH-90, но не получила никакого ответа.
Сейчас украинские активисты в Австралии возмущены решением правительства страны относительно вертолетов Taipan, поскольку Австралия готова потратить примерно 2 миллиарда долларов на демонтаж и утилизацию самолетов, вместо передачи их Украине, которая запрашивала о помощи.
Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций, Екатерина Аргиру, указала на стратегическое значение самолетов для Украины в контексте войны, утверждая, что вертолеты существенно помогут стране в борьбе против российской агрессии.
"российская федерация имеет полное преимущество в воздухе над Украиной, и эти 45 вертолетов Taipan могут оказаться на украинской линии фронта, это очень поможет Украинцы борются за свободу и демократию", - отметила Екатерина Аргиру.
Несмотря на возмущение и протесты, правительство Австралии не предоставило конкретных объяснений относительно вывода из эксплуатации и утилизации вертолетов Taipan. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду на изменение решения, отметив, что еще не получил ответа от австралийского правительства.
Добавим
Сейчас Австралия передала более 100 боевых машин Bushmaster на помощь Украине.
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Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые ранее просила Украина - СМИ
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