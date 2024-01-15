Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые ранее просила Украина - СМИ

Австралийское правительство приняло решение о демонтаже и утилизации 45 вертолетов Taipan вместо отправки их Украине, которая в декабре прошлого года обратилась с официальным запросам о предоставлении вертолетов. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

В прошлом году после катастрофы австрийское правительство вывело из эксплуатации свой флот вертолетов раньше, чем планировалось. Позже, 19 декабря 2023 года, Украина сделала официальный запрос на MRH-90, но не получила никакого ответа.

Сейчас украинские активисты в Австралии возмущены решением правительства страны относительно вертолетов Taipan, поскольку Австралия готова потратить примерно 2 миллиарда долларов на демонтаж и утилизацию самолетов, вместо передачи их Украине, которая запрашивала о помощи.

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций, Екатерина Аргиру, указала на стратегическое значение самолетов для Украины в контексте войны, утверждая, что вертолеты существенно помогут стране в борьбе против российской агрессии.

"российская федерация имеет полное преимущество в воздухе над Украиной, и эти 45 вертолетов Taipan могут оказаться на украинской линии фронта, это очень поможет Украинцы борются за свободу и демократию", - отметила Екатерина Аргиру.

Несмотря на возмущение и протесты, правительство Австралии не предоставило конкретных объяснений относительно вывода из эксплуатации и утилизации вертолетов Taipan. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду на изменение решения, отметив, что еще не получил ответа от австралийского правительства.

Добавим

Сейчас Австралия передала более 100 боевых машин Bushmaster на помощь Украине.

Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ