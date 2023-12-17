Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ
Киев • УНН
Австралия расширит операцию "Куду" в 2024 году, увеличив свою тренировочную поддержку украинским войскам с акцентом на лидерство и боевые навыки. Более 30 000 украинцев прошли подготовку при международной помощи, в том числе австралийских инструкторов.
Австралия расширит свои обязательства по подготовке новобранцев Вооруженных Сил Украины в рамках операции "Куду" в 2024 году. Об этом сообщил Генеральный щтуб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что с января 2022 года австралийские военные помогли обучить более 1200 новобранцев и новобранцев в рамках многонациональной учебной миссии "ИНТЕРФЛЕКС" под руководством Великобритании для поддержки национальной обороны Украины после вторжения России.
На этой неделе в Австралию вернулась последняя ротация - примерно 70 инструкторов Австралийских Сил Обороны (ADF).
В течение следующих 12 месяцев количество военнослужащих и военнослужащих Австралийских Сил Обороны, развернутых в течение каждой ротации, увеличится до 90.
Роль Австралии будет расширена, чтобы внести в программу обучения младших командиров и лидеров подготовку обучения младших командиров и лидеров, которая будет сосредоточена на таких сферах, как навыки ведения боевых действий, включая как в городе, так и в окопе, оказание первой медицинской помощи в бою, риски работы со взрывчаткой и мастерство меткой стрельбы
С июня 2022 года более 30 000 украинцев и украинок были подготовлено, чтобы они стали военными, при поддержке инструкторского персонала из Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов и, недавно, Румынии.
Общая денежная помощь Австралии Украине составляет около 910 миллионов долларов, включая 730 миллионов долларов военной поддержки.
Вице-премьер-министр - министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что персонал Австралийских Сил Обороны предоставляет критические навыки украинским новобранцам.
Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ
Австралия расширит операцию "Куду" в 2024 году, увеличив свою тренировочную поддержку украинским войскам с акцентом на лидерство и боевые навыки. Более 30 000 украинцев прошли подготовку при международной помощи, в том числе австралийских инструкторов.
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