Австралия предоставляет Украине дополнительную военную помощь на 32,4 млн долл., Зеленский выразил благодарность

Австралия предоставила еще 32,4 млн долл. для усиления обороноспособности Украины, за что Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности, пишет УНН.

Я благодарен Австралии и Премьер-министру за вклад в размере 32,4 миллиона долларов США для усиления обороноспособности Украины через Международный фонд для Украины, который администрируется Министерством обороны Великобритании - написал Зеленский в X.

Детали

Президент подчеркнул, что "Австралия демонстрирует свою приверженность защите свободы, жизни и международного порядка, что является правильным поступком для всех свободных наций на всех континентах".

"Наши страны могут быть географически далекими, но общие ценности демократии, прав человека и верховенства права объединяют нас. Мы никогда не забудем Австралию и ее поддержку", - подчеркнул Зеленский.

В Австралии ветераны согласились восстановить вертолеты Taipan и передать их ВСУ