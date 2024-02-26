Австралія запровадила санкції проти росіян, причетних до смерті Навального
Київ • УНН
Австралія запровадила нові санкції проти семи співробітників російської колонії, причетних до жорстокого поводження з Олексієм Навальним.
Австралія в понеділок ввела нові санкційні обмеження щодо семи співробітників російської колонії, причетних до жорстокого поводження з російським опозиціонером Олексієм Навальним, який помер на початку цього місяця у сибірській колонії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, обмеження для семи співробітників російської колонії стосуються фінансових операцій та заборони на поїздки.
"Австралія вважає президента путіна і російський уряд відповідальними за поводження з Навальним і його смерть в ув'язненні", - йдеться в заяві заступника прем'єр-міністра Річарда Марлза.
Додамо
Як повідомляв УНН, на вихідних уряд Австралії наклав додаткові фінансові санкції на 37 організацій та візові заборони щодо низки громадян росії, які причетні до депортації росією українських дітей з тимчасово окупованих територій.
Доповнення
З грудня 2022 року Австралія неодноразово запроваджувала санкції щодо російських громадян за принципом "Магнітського", коли вперше застосувала обмеження до росіян, обвинувачених в отруєнні Навального 2020 року.
Минулого тижня Сполучені Штати і Європейський союз запровадили нові санкції проти рф у відповідь на смерть Навального.