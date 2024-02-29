Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  75760 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  67455 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  109753 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  141119 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156765 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152822 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  151118 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144633 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Новости по теме

Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

российская полиция уже следит за кладбищем, где 1 марта должен быть похоронен Навальный, и проверяет паспорта у тех, кто хочет туда попасть.

Новости Мира •   •  8100 просмотра
Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы

Соратника Ильи Кивы, который шпионил за системами противовоздушной обороны в Днепропетровской области, приговорили к 15 годам заключения.

Война •   •  10201 просмотра
Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы

С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей, и более 600 получили ранения.

Война •   •  9293 просмотра
С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

Европейская комиссия приняла решение, предоставляющее Польше доступ к 137 миллиардам евро финансирования со стороны ЕС, причем первый транш в размере 6,3 миллиарда евро ожидается в ближайшие недели, а 1,4 миллиарда евро - на инвестиции в сельское хозяйство.

Экономика •   •  8152 просмотра
Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

Партизаны обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту чкаловский в московской области во время разведки аэродромов, находящихся под усиленной охраной.

Война •   •  10176 просмотра
"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.

Война •   •  9991 просмотра
За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы

Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже для дальнейшего обсуждения поддержки Украины и защиты Молдовы от российской дестабилизации.

Война •   •  12834 просмотра
Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы

В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр

Минсреды понимает, как минимизировать любое негативное влияние от возможных весенних паводков в этом году, опираясь на уроки, вынесенные из прошлогоднего рекордного паводка.

Общество •   •  10019 просмотра
В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр

Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.

Криминал и ЧП •   •  10205 просмотра
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за присвоение 190 000 гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, поврежденного в результате российского ракетного обстрела в октябре 2022 года.

Криминал и ЧП •   •  11263 просмотра
Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика