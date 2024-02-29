Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские
российская полиция уже следит за кладбищем, где 1 марта должен быть похоронен Навальный, и проверяет паспорта у тех, кто хочет туда попасть.
Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы
Соратника Ильи Кивы, который шпионил за системами противовоздушной обороны в Днепропетровской области, приговорили к 15 годам заключения.
С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей, и более 600 получили ранения.
Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам
Европейская комиссия приняла решение, предоставляющее Польше доступ к 137 миллиардам евро финансирования со стороны ЕС, причем первый транш в размере 6,3 миллиарда евро ожидается в ближайшие недели, а 1,4 миллиарда евро - на инвестиции в сельское хозяйство.
"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области
Партизаны обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту чкаловский в московской области во время разведки аэродромов, находящихся под усиленной охраной.
За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны
В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.
Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы
Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже для дальнейшего обсуждения поддержки Украины и защиты Молдовы от российской дестабилизации.
В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр
Минсреды понимает, как минимизировать любое негативное влияние от возможных весенних паводков в этом году, опираясь на уроки, вынесенные из прошлогоднего рекордного паводка.
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"
Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.
Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика
Директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за присвоение 190 000 гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, поврежденного в результате российского ракетного обстрела в октябре 2022 года.