Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

Ритуальные компании в рф отказываются предоставлять катафалк для перевозки тела Алексея Навального в церковь для церемонии похорон. Кроме того, у борисовского кладбища, где 1 марта должны похоронить Навального, уже дежурят полицейские. Как передает УНН, об этом сообщила Кира Ярмыш, которая была его пресс-секретарем.

Детали

По словам Ярмыш, сначала организаторам не дали снять похоронный зал для прощания.

Теперь, когда должно состояться просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли - сообщила Ярмыш.

В то же время, российские СМИ сообщают, что у борисовского кладбища, где должны похоронить Навального уже дежурят полицейские. У входа также стоит автозак. Сообщается, что для попадания на кладбище надо предъявить паспорт сотруднику полиции и объяснить цель визита. Также полицейские присматривают личные вещи, объясняя это предотвращением террористических операций.

Напомним,

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "полярный волк" в поселке харп в ямало-ненецком автономном округе. Тюремные власти сообщили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Позже это подтвердил и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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