Похорон Навального: ритуальні компанії відмовляються надавати катафалк, а біля кладовища чергують поліцейські
Київ • УНН
російська поліція вже стежить за кладовищем, де 1 березня має бути похований Навальний, і перевіряє паспорти в тих, хто хоче туди потрапити.
Ритуальні компанії в рф відмовляються надавати катафалк для перевезення тіла Олексія Навального до церкви для церемонії похорон. Окрім того, біля борисівського цвинтаря, де 1 березня мають поховати Навального, вже чергують поліцейські. Як передає УНН, про це повідомила Кіра Ярмиш, яка була його прессекретаркою.
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За словами Ярмиш, спочатку організаторам не дали зняти похоронну залу для прощання.
Тепер, коли має відбутися просто відспівування у церкві, ритуальні агенти повідомляють нам, що жоден катафалк не погоджується везти туди тіло. Всім бригадам дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли
Водночас, російські ЗМІ повідомляють, що біля борисівського цвинтаря, де мають поховати Навального вже чергують поліцейські. Біля входу також стоїть автозак. Повідомляється, що для потрапляння на цвинтар треба пред'явити паспорт співробітнику поліції та пояснити мету візиту. Також поліцейські доглядають особисті речі, пояснюючи це запобіганням терористичних операцій.
Нагадаємо
Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму "полярний вовк" у селищі харп у ямало-ненецькому автономному окрузі. Тюремна влада повідомила, що причиною смерті став тромб, який відірвався. Пізніше це підтвердив і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
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