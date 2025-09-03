$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 3874 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 5986 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 11234 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 16039 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 24285 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 24341 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 79622 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104504 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 146338 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152046 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 24268 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Австралія посилює санкції проти рф через репресії та смерть Навального

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Австралія запровадила санкції проти 14 осіб за придушення свобод у росії та підтримку агресії проти України. Міністерка Пенні Вонг засудила дії кремля та поклала відповідальність за смерть Навального на російську владу.

Австралія посилює санкції проти рф через репресії та смерть Навального

Уряд Австралії оголосив про новий пакет санкцій проти 14 осіб, причетних до придушення свободи слова в росії та підтримки її агресії проти України. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг на сайті міністерства, підкресливши, що країна послідовно реагує на порушення прав людини та політичні репресії у рф, пише УНН.

Деталі

За словами сенаторки, ситуація з правами людини в росії продовжує стрімко погіршуватися – кремль посилює тиск на громадянське суспільство, правозахисників та антивоєнних активістів.

Ми засуджуємо залякування та репресії проти тих, хто бореться за свободу в росії, і закликаємо москву виконувати свої міжнародні зобов’язання у сфері прав людини

– заявила Пенні Вонг.

Австралійські обмеження стали продовженням попередніх санкційних пакетів, ухвалених із 2022 року, які стосувалися також осіб, причетних до отруєння та смерті опозиційного політика Олексія Навального.

Збиття літака MH17: Австралія закликала кремль виплатити збитки10.07.25, 14:15 • 3159 переглядiв

Вонг також повідомила, що зустрінеться з Юлією Навальною, вдовою політика та головою Консультативної ради Міжнародного фонду боротьби з корупцією.

Пані Навальна залишається безстрашним голосом демократії у росії. Австралія вшановує її мужність і пам’ятає про жертву Олексія Навального, який до кінця життя боровся за свободу та справедливість

– підкреслила глава австралійської дипломатії.

В уряді Австралії прямо поклали відповідальність за смерть Навального на диктатора володимира путіна та російську владу, наголосивши, що москва так і не провела незалежного та прозорого розслідування його загибелі.

Більшість уже на озброєнні ЗСУ: Австралія передала Україні першу партію танків Abrams19.07.25, 15:53 • 4360 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
M1 Abrams
Австралія
Україна