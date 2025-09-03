Австралія посилює санкції проти рф через репресії та смерть Навального
Австралія запровадила санкції проти 14 осіб за придушення свобод у росії та підтримку агресії проти України. Міністерка Пенні Вонг засудила дії кремля та поклала відповідальність за смерть Навального на російську владу.
Уряд Австралії оголосив про новий пакет санкцій проти 14 осіб, причетних до придушення свободи слова в росії та підтримки її агресії проти України. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг на сайті міністерства, підкресливши, що країна послідовно реагує на порушення прав людини та політичні репресії у рф, пише УНН.
За словами сенаторки, ситуація з правами людини в росії продовжує стрімко погіршуватися – кремль посилює тиск на громадянське суспільство, правозахисників та антивоєнних активістів.
Ми засуджуємо залякування та репресії проти тих, хто бореться за свободу в росії, і закликаємо москву виконувати свої міжнародні зобов’язання у сфері прав людини
Австралійські обмеження стали продовженням попередніх санкційних пакетів, ухвалених із 2022 року, які стосувалися також осіб, причетних до отруєння та смерті опозиційного політика Олексія Навального.
Вонг також повідомила, що зустрінеться з Юлією Навальною, вдовою політика та головою Консультативної ради Міжнародного фонду боротьби з корупцією.
Пані Навальна залишається безстрашним голосом демократії у росії. Австралія вшановує її мужність і пам’ятає про жертву Олексія Навального, який до кінця життя боровся за свободу та справедливість
В уряді Австралії прямо поклали відповідальність за смерть Навального на диктатора володимира путіна та російську владу, наголосивши, що москва так і не провела незалежного та прозорого розслідування його загибелі.
