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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Ефектна чорна сукня з жовто-блакитним серцем: ще один яскравий образ українки на конкурсі Міс Всесвіт

Київ • УНН

 • 1029569 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Українка Вікторія Апанасенко, яка бере участь у конкурсі краси “Міс Всесвіт-2022”, представила нові образи, які уособлюють Україну та розповідають про те, що проживає наша держава під час війни, передає УНН.

Ефектна чорна сукня з жовто-блакитним серцем: ще один яскравий образ українки на конкурсі Міс Всесвіт

Вечірня сукня із жовто-блакитним серцем та золотими кристалами

Сукня від українського дизайнера Івана Фролова зроблена у чорному кольорі з вишитим жовто-блакитним серцем та золотими кристалами.

Чорний колір — це колір жалоби, він показує ціну нашої свободи. Але також це описує силу і внутрішню рішучість. Нагадування, що це найтемніша година перед світанком.

Вишите вручну жовто-блакитне сердце на декольте — частина благодійного проєкту дизайнера, який раніше випустив колекцію одягу з такими серцями.

Синьо-жовтий — кольори українського прапора, кольори свободи українського народу.

Золоті кристали над синьо-жовтим елементом — це срібна підкладка, промінь віри, надії, світло, яке переможе темряву. Це про сильний дух нашого народу, який бореться за майбутнє своїх дітей. Це символ життя та символ світла, яке випромінюють наші серця.

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Костюм “Воїн Світла”

Ще один костюм Вікторії символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем. Костюм “Воїн Світла” розроблений та створений відомою українською дизайнеркою Лесею Патокою.

В руках Вікторії зброя, її тіло в обладунках, водночас вона несе світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором.

Монолітний комбінезон символізує броню та наче друга шкіра огортає Вікторію.

Біла сукня, яка складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку загалом пішло понад 10 метрів тканини, та, створеної на сучасний лад, крайки, тобто паску.

Костюм прикрашає головний убір з традиційними для України колосками.

Символічні крила, обпалені в битві, обрамлені у синьо-золоті обладунки в кольорах українського прапору, розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами.

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Нагадаємо

Минулого року представниця Індії Харнааз Сандху була обрана Міс Всесвіт 2021.

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