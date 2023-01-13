Эффектное черное платье с желто-голубым сердцем: еще один яркий образ украинки на конкурсе Мисс Вселенная
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Украинка Виктория Апанасенко, которая участвует в конкурсе красоты “Мисс Вселенная-2022”, представила новые образы, которые олицетворяют Украину и рассказывают о том, что проживает наше государство во время войны, передает УНН.
Вечернее платье с желто-голубым сердцем и золотыми кристаллами
Платье от украинского дизайнера Ивана Фролова сделано в черном цвете с вышитым желто-голубым сердцем и золотыми кристаллами.
Черный цвет — это цвет скорби, он показывает цену нашей свободы. Но также это описывает силу и внутреннюю решимость. Напоминание, что это самый тёмный час перед рассветом.
Вышитое вручную желто-голубое сердце на декольте — часть благотворительного проекта дизайнера, который ранее выпустил коллекцию одежды с такими сердцами.
Сине-желтый — цвета украинского флага, цвета свободы украинского народа.
Золотые кристаллы над сине-желтым элементом — это серебряная подкладка, луч веры, надежды, свет, который победит тьму. Это о сильном духе нашего народа, который борется за будущее своих детей. Это символ жизни и символ света, который излучают наши сердца.
Костюм “Воин Света”
Еще один костюм Виктории символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. Костюм “Воин Света” разработан и создан известным украинским дизайнером Лесей Патокой.
В руках Виктории оружие, ее тело в доспехах, в то же время она несет свет через тьму, которая пришла на наши земли с агрессором.
Монолитный комбинезон символизирует броню и словно вторая кожа окутывает Викторию.
Белое платье, состоящее из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую в общей сложности ушло более 10 метров ткани, и, созданной на современный лад, крайки, то есть пояса.
Костюм украшает головной убор с традиционными для Украины колосками.
Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные в сине-золотые доспехи в цветах украинского флага, раскрытые для решающего боя и украшенные разнообразными зеркальными орнаментами.
Напомним
В прошлом году представительница Индии Харнааз Сандху была избрана Мисс Вселенная 2021.