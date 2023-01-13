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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Эффектное черное платье с желто-голубым сердцем: еще один яркий образ украинки на конкурсе Мисс Вселенная

Киев • УНН

 • 1029569 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинка Виктория Апанасенко, которая участвует в конкурсе красоты “Мисс Вселенная-2022”, представила новые образы, которые олицетворяют Украину и рассказывают о том, что проживает наше государство во время войны, передает УНН.

Эффектное черное платье с желто-голубым сердцем: еще один яркий образ украинки на конкурсе Мисс Вселенная

Вечернее платье с желто-голубым сердцем и золотыми кристаллами

Платье от украинского дизайнера Ивана Фролова сделано в черном цвете с вышитым желто-голубым сердцем и золотыми кристаллами.

Черный цвет — это цвет скорби, он показывает цену нашей свободы. Но также это описывает силу и внутреннюю решимость. Напоминание, что это самый тёмный час перед рассветом.

Вышитое вручную желто-голубое сердце на декольте — часть благотворительного проекта дизайнера, который ранее выпустил коллекцию одежды с такими сердцами.

Сине-желтый — цвета украинского флага, цвета свободы украинского народа.

Золотые кристаллы над сине-желтым элементом — это серебряная подкладка, луч веры, надежды, свет, который победит тьму. Это о сильном духе нашего народа, который борется за будущее своих детей. Это символ жизни и символ света, который излучают наши сердца.

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Публикация от МИС УКРАИНА ВСЕЛЕННАЯ (@missukraine_universe)

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Публикация от МИС УКРАИНА ВСЕЛЕННАЯ (@missukraine_universe)

Костюм “Воин Света”

Еще один костюм Виктории символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. Костюм “Воин Света” разработан и создан известным украинским дизайнером Лесей Патокой.

В руках Виктории оружие, ее тело в доспехах, в то же время она несет свет через тьму, которая пришла на наши земли с агрессором.

Монолитный комбинезон символизирует броню и словно вторая кожа окутывает Викторию.

Белое платье, состоящее из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую в общей сложности ушло более 10 метров ткани, и, созданной на современный лад, крайки, то есть пояса.

Костюм украшает головной убор с традиционными для Украины колосками.

Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные в сине-золотые доспехи в цветах украинского флага, раскрытые для решающего боя и украшенные разнообразными зеркальными орнаментами.

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Публикация от МИС УКРАИНА ВСЕЛЕННАЯ (@missukraine_universe)

Напомним

В прошлом году представительница Индии Харнааз Сандху была избрана Мисс Вселенная 2021.

Украинские Национальные Новости

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