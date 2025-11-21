"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
Киев • УНН
Фатима Бош из Мексики стала новой «Мисс Вселенная» в Таиланде, завершив сезон конкурсов красоты, отмеченный скандалами. Ранее участница покинула мероприятие из-за оскорбления, а двое судей подали в отставку, обвинив организаторов в подтасовке.
"Мисс Мексика" Фатима Бош в пятницу была коронована новой "Мисс Вселенная" в Таиланде, что ознаменовало завершение исключительно скандального сезона конкурсов красоты, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Ранее в ноябре 25-летняя участница покинула мероприятие после того, как представитель конкурса публично оскорбил ее перед десятками претенденток и угрожал дисквалифицировать тех, кто ее поддерживал.
Через неделю двое судей подали в отставку, один из которых обвинил организаторов в подтасовке конкурса.
"Мисс Вселенная", основанный в США, является одним из самых продолжительных конкурсов красоты на планете. Недавние споры, по словам аналитиков, подчеркивают культурные и стратегические различия между тайскими и мексиканскими владельцами конкурса.
На конкурсе таиландка Правинар Сингх заняла второе место, а в пятерку лидеров вошли Венесуэла, Филиппины и Кот-д'Ивуар.
Таиланд принимает "Мисс Вселенная" в четвертый раз, и ее делегатка в этом году считалась фанатскими веб-сайтами одним из лидеров.
Коронация новой "Мисс Вселенная", 74-й с 1952 года, свидетельствует о решимости организации оставаться актуальной и развиваться из ежегодного телевизионного шоу в медиабренд, готовый к TikTok, указывает издание.
Подробности скандала
Организатором конкурса красоты выступает тайский медиамагнат Нават Ицараграсил.
В начале этого месяца Нават отчитал "Мисс Мексика" Фатиму Бош перед десятками претенденток за то, что она не разместила рекламный контент.
Когда она возразила, Нават позвал охрану и угрожал дисквалифицировать тех, кто ее поддерживал. После этого Бош покинула зал, и другие присоединились к ней в знак солидарности.