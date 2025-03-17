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Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака

Киев • УНН

 • 99327 просмотра

Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака. Несмотря на ремиссию в апреле 2024, болезнь вернулась, заставив ее прекратить карьеру.

Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака

Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла от редкого рака в возрасте 43 лет. В октябре 2023 года она сообщила, что страдает адренокортикальной карциномой, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Родственники и агент Декенн сообщили, что удостоенная премии актриса скончалась в воскресенье в больнице неподалеку от Парижа.

В апреле 2024 года Декенн поделилась вдохновляющей новостью о полной ремиссии, выразив свою решимость вернуться к своей карьере и жизни, какой она была.

Я почти забыла, потому что сегодня после 13 дней выходила из больницы... Какая тяжелая битва

- написала она в социальных сетях.

Но впоследствии ее здоровье ухудшилось, когда в конце прошлого года у нее случился рецидив болезни. 1 декабря актриса рассказала французскому телешоу TF1, что сосредотачивается на своем здоровье, и публично признала, что ее состояние ухудшается.

"Я знаю, что не проживу так долго, как планировалось", — сказала она.

Справочно

Эмили Декенн родилась 29 августа 1981 года в Бельгии. Ее первая роль в фильме "Розетта" братьев Дарденн положила начало карьере актрисы. Тогда Декенн получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1999 году.

Затем она отличилась в таких лентах, как "Братство волка" режиссера Кристофа Ганса (2001), "Экономка" Клода Берри (2002) и "Очень веселые вдовы" Катрин Корсини (2003).

Декенн также получила ряд других наград за появление в основном франкоязычных фильмах, включая фильм "Девочка в поезде" 2009 года и драму "Наши дети" 2012 года.

В 2010 году она посетила Каннский кинофестиваль со специальным показом фильма Франка Ричарда "Стая".

Затем она вернулась на Каннский кинофестиваль в 2024 году, чтобы отметить 25-ю годовщину своего триумфа с братьями Дарденнами и рекламировать англоязычный фильм-катастрофу "Выжить", который вышел в том же году.

В интервью The Action Декенн сказала, что не знала, что была больна, когда снимала фильм. Это был последний фильм, в котором она снялась до того, как болезнь заставила ее прекратить активную деятельность.

У нее остался муж Мишель Ферраччи и дочь.

Дополнение

Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года из-за редкой генетической болезни. Вскоре после смерти принца Фредерика в Instagram было опубликовано видео, которое тронуло поклонников сына Роберта Люксембургского и Жюли де Нассау.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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