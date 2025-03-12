Опубліковано емоційне відео принца Фредеріка, який помер у 22 роки через рідкісну хворобу

Принц Люксембургу Фредерік помер у 22 роки через рідкісну генетичну хворобу. Незабаром після смерті принца Фредеріка в Instagram було опубліковано відео, яке зворушило шанувальників сина Роберта Люксембурзького і Жюлі де Нассау.

Передає УНН із посиланням на La Libre Belgique і t-online.

Принц Люксембургу Фредерік помер 1 березня у віці 22 років після тривалої боротьби з рідкісним мітохондріальним захворюванням, яке пов'язано з генами PolG.

Фредерік де Нассау страждав на цей синдром від народження. У 2016 році, коли Фредеріку було всього 14 років, у нього діагностували так звану мутацію PolG.

Незабаром після смерті в Instagram було опубліковано відео з принцом Фредеріком. Шанувальники, а також його сестра Шарлотта були зворушені.

У короткому ролику можна побачити принца Фредеріка, який грає в теніс, купається в морі та розгулює на пляжі. Невдовзі він у лікарні, підключений до трубок.

Коли ти дитина, у тебе є всі ці мрії, всі ці бажання, усі ці речі, які ти хочеш робити - чути Фредеріка.

З часом він все більше втрачав сили і часто хворів.

Я не впевнений, що розумів усі наслідки PolG, коли мені поставили діагноз. Це досить непомітно; світ повільно стає все меншим і меншим

Що таке PolG та що саме спричиняє ця хвороба?

Намагаючись підвищити обізнаність про хворобу, на яку він страждає, двоюрідний брат Великого герцога Анрі Люксембурзького заснував асоціацію під назвою PolG Foundation.

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На сайті асоціації, заснованої принцом Фредеріком де Нассау зазначено, це захворювання є "генетичним мітохондріальним розладом, який позбавляє клітини організму енергії, викликаючи дисфункцію і прогресуючу відмову кількох органів". На практиці мутації в генах PolG перешкоджають ефективній реплікації ДНК в мітохондріях, що призводить до появи симптомів.

Можуть уражатися мозок, нерви, печінка, кишківник і м'язи, наприклад, може бути утруднене ковтання, а пацієнти можуть поступово втрачати зір або здатність говорити. Вони також часто страждають на епілепсію та печінкову недостатність.

Це можна порівняти з несправною батареєю, яка ніколи не заряджається повністю, перебуває в постійному стані виснаження і врешті-решт втрачає свою потужність - додають у Фонді PolG.

За даними Фонду, близько 300 мільйонів людей у світі страждають на цю мітохондріальну хворобу.

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