Опубліковано емоційне відео принца Фредеріка, який помер у 22 роки через рідкісну хворобу

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29915 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 45868 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50757 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56497 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68605 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57071 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56187 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120361 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82081 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226804 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14575 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21524 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18368 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17147 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18717 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88875 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120361 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226805 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403734 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11205 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17151 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18372 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21528 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75313 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Опубліковано емоційне відео принца Фредеріка, який помер у 22 роки через рідкісну хворобу

Київ • УНН

 • 13699 перегляди

Принц Фредерік де Нассау помер 1 березня у віці 22 років після тривалої боротьби з рідкісним мітохондріальним захворюванням, пов'язаним з генами PolG.

Опубліковано емоційне відео принца Фредеріка, який помер у 22 роки через рідкісну хворобу

Принц Люксембургу Фредерік помер у 22 роки через рідкісну генетичну хворобу. Незабаром після смерті принца Фредеріка в Instagram було опубліковано відео, яке зворушило шанувальників сина Роберта Люксембурзького і Жюлі де Нассау.

Передає УНН із посиланням на La Libre Belgique і t-online.

Принц Люксембургу Фредерік помер 1 березня у віці 22 років після тривалої боротьби з рідкісним мітохондріальним захворюванням, яке пов'язано з генами PolG.

Фредерік де Нассау страждав на цей синдром від народження. У 2016 році, коли Фредеріку було всього 14 років, у нього діагностували так звану мутацію PolG.

Незабаром після смерті в Instagram було опубліковано відео з принцом Фредеріком. Шанувальники, а також його сестра Шарлотта були зворушені.

У короткому ролику можна побачити принца Фредеріка, який грає в теніс, купається в морі та розгулює на пляжі. Невдовзі він у лікарні, підключений до трубок.

Коли ти дитина, у тебе є всі ці мрії, всі ці бажання, усі ці речі, які ти хочеш робити

- чути Фредеріка. 

З часом він все більше втрачав сили і часто хворів. 

Я не впевнений, що розумів усі наслідки PolG, коли мені поставили діагноз. Це досить непомітно; світ повільно стає все меншим і меншим

Що таке PolG та що саме спричиняє ця хвороба?

Намагаючись підвищити обізнаність про хворобу, на яку він страждає, двоюрідний брат Великого герцога Анрі Люксембурзького заснував асоціацію під назвою PolG Foundation. 

У Лондоні вперше у світі вилікували дитячу сліпоту за допомогою генної терапії21.02.25, 11:02 • 22719 переглядiв

На сайті асоціації, заснованої принцом Фредеріком де Нассау зазначено, це захворювання є "генетичним мітохондріальним розладом, який позбавляє клітини організму енергії, викликаючи дисфункцію і прогресуючу відмову кількох органів". На практиці мутації в генах PolG перешкоджають ефективній реплікації ДНК в мітохондріях, що призводить до появи симптомів.

Можуть уражатися мозок, нерви, печінка, кишківник і м'язи, наприклад, може бути утруднене ковтання, а пацієнти можуть поступово втрачати зір або здатність говорити. Вони також часто страждають на епілепсію та печінкову недостатність.

Це можна порівняти з несправною батареєю, яка ніколи не заряджається повністю, перебуває в постійному стані виснаження і врешті-решт втрачає свою потужність

- додають у Фонді PolG.

За даними Фонду, близько 300 мільйонів людей у світі страждають на цю мітохондріальну хворобу.

Актор Джин Гекмен із дружиною померли природною смертю з різницею у тиждень08.03.25, 14:20 • 25286 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Здоров'яНовини Світу
Люксембург
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29