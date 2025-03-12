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Опубликовано эмоциональное видео принца Фредерика, который умер в 22 года из-за редкой болезни

Киев • УНН

 • 13695 просмотра

Принц Фредерик де Нассау умер 1 марта в возрасте 22 лет после продолжительной борьбы с редким митохондриальным заболеванием, связанным с генами PolG.

Опубликовано эмоциональное видео принца Фредерика, который умер в 22 года из-за редкой болезни

Принц Люксембурга Фредерик скончался в 22 года из-за редкой генетической болезни. Вскоре после смерти принца Фредерика в Instagram было опубликовано видео, которое тронуло поклонников сына Роберта Люксембургского и Жюли де Нассау.

Передает УНН со ссылкой на La Libre Belgique и t-online.

Принц Люксембурга Фредерик умер 1 марта в возрасте 22 лет после продолжительной борьбы с редким митохондриальным заболеванием, которое связано с генами PolG.

Фредерик де Нассау страдал этим синдромом с рождения. В 2016 году, когда Фредерику было всего 14 лет, у него диагностировали так называемую мутацию PolG.

Вскоре после смерти в Instagram было опубликовано видео с принцем Фредериком. Поклонники, а также его сестра Шарлотта были тронуты.

В коротком ролике можно увидеть принца Фредерика, который играет в теннис, купается в море и разгуливает на пляже. Вскоре он в больнице, подключен к трубкам.

Когда ты ребенок, у тебя есть все эти мечты, все эти желания, все эти вещи, которые ты хочешь делать

- слышно Фредерика. 

Со временем он все больше терял силы и часто болел. 

Я не уверен, что понимал все последствия PolG, когда мне поставили диагноз. Это довольно незаметно; мир медленно становится все меньше и меньше

Что такое PolG и что именно вызывает эта болезнь?

Пытаясь повысить осведомленность о болезни, которой он страдает, двоюродный брат Великого герцога Анри Люксембургского основал ассоциацию под названием PolG Foundation. 

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На сайте ассоциации, основанной принцем Фредериком де Нассау, указано, что это заболевание является "генетическим митохондриальным расстройством, которое лишает клетки организма энергии, вызывая дисфункцию и прогрессирующую отказ нескольких органов". На практике мутации в генах PolG препятствуют эффективной репликации ДНК в митохондриях, что приводит к появлению симптомов.

Могут поражаться мозг, нервы, печень, кишечник и мышцы, например, может быть затруднено глотание, а пациенты могут постепенно терять зрение или способность говорить. Они также часто страдают эпилепсией и печеночной недостаточностью.

Это можно сравнить с неисправной батареей, которая никогда не заряжается полностью, находится в постоянном состоянии истощения и в конечном итоге теряет свою мощность

- добавляют в Фонде PolG.

По данным Фонда, около 300 миллионов людей в мире страдают этим митохондриальным заболеванием.

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Игорь Тележников

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