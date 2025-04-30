Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

$41.560.18
47.280.11
ukenru
З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива
Ексклюзив
06:47 • 12115 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 122995 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 128750 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 94889 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 122227 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 104472 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 87392 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
29 квітня, 09:35 • 77050 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 168368 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 166939 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+18°
4.1м/с
34%
752 мм
Популярнi новини

США на Радбезі ООН: Відповідальність за мир в Україні лежить на обох країнах

29 квітня, 23:47 • 21724 перегляди

Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

30 квітня, 00:21 • 40418 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

30 квітня, 00:32 • 29284 перегляди

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

04:52 • 21309 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

05:35 • 21161 перегляди
Публікації

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 20418 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 86378 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 122882 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 168324 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 166893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 4780 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 68657 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 85477 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 82356 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 187851 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

Київ • УНН

 • 4764 перегляди

У 2024 році малобюджетні фільми жахів стали найприбутковішими, очоливши рейтинг Deadline. Серед лідерів: "Тихе місце: День перший", "Носферату" та "Усміхайся 2".

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

У 2024 році найбільш прибутковими фільмами були не супергеройські екшени чи голлівудські франшизи з сотнями мільйонів доларів у бюджеті, а малобюджетні фільми жахів. Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

Як свідчать дані Deadline’s Most Valuable Blockbuster Tournament, у топі найбільш прибуткових релізів року опинилися саме фільми жахів - малобюджетні, але надзвичайно вигідні для кіностудій.

Очолив рейтинг приквел до франшизи американської компанії Paramount - "Тихе місце: День перший". Стрічка принесла студії 83,6 млн доларів чистого прибутку. Попри відсутність основного акторського складу та зміну режисера, стрічка зібрала 52,2 мільйона доларів у перші вихідні, що стало найкращим стартом у всій серії. Режисером був Майкл Сарноскі, якому разом із автором франшизи Джоном Красінскі вдалося зберегти інтерес до світу виживання серед монстрів і масштабувати франшизу, перенісши дію інопланетян в апокаліптичний Нью-Йорк.

Головні ролі виконали Люпіта Ніонго та Джозеф Квінн.

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"28.04.25, 16:22 • 68651 перегляд

На другому місці - "Носферату" режисера Роберта Еггерса. Його візія авторської інтерпретації класичного образу Дракули стала першою подібною стрічкою з часів фільму Френсіса Форда Копполи 1992 року.

Історичний готичний хорор із Біллом Скарсгардом у головній ролі несподівано став хітом різдвяного прокату та забезпечив кінокомпанію Focus Features 70 млн прибутку доларів. Зокрема, як пояснює ЗМІ, історичний фільм жахів зазвичай доволі складно зняти. Доказом того, що у кінокомпанії Focus Feature вийшов хіт, став перший трейлер, який зібрав 65 мільйонів переглядів по всьому світу, що стало рекордом для спеціалізованого лейблу Universal. А "приманкою" кампанії від віце-голови Focus Джейсона Кессіді став слоган трейлера - "Він іде!" - не кажучи вже про те, що образи Білла Скарсгарда в ролі монстра не були показані в матеріалах. 

Netflix представляє новий тип субтитрів для людей без порушень слуху26.04.25, 15:15 • 3202 перегляди

Третім за прибутковістю став сиквел "Усміхайся 2" від кінокомпанії Paramount, який зумів повторити успіх першої частини і заробити 55,4 млн доларів. Кампанія просування виявилась майже настільки ж лячною, як сам фільм. 

Просування "Усміхайся 2" включало кампанію для Скай Райлі Скотт, включно з рекламними щитами, трафаретним мистецтвом крейдою і дикими постами по всьому Лос-Анджелесу, які дражнили тим, що виходить її новий сингл. У день запуску трейлера арт був оновлений, щоб розкрити кампанію для "Усміхайся 2".  Сингл "Grieved You" також був випущений разом з ліричним відео, а потім і музичним кліпом. Подібно маркетинговому трюку оригінального фільму 2022 року, Paramount відправила "божевільних усміхнених людей" на зйомки на спортивних заходах. 

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар24.04.25, 09:58 • 107420 переглядiв

Не менш помітною стала й стрічка "Не говори зі злом" — ремейк датсько-голландського психологічного трилера, який попри скромний старт у 11,2 млн доларів, приніс Universal $50 млн завдяки дешевому виробництву і співпраці з Blumhouse.

Джейсон Блум був шанувальником оригінального фільму, але хотів зробити ремейк з більш щасливим кінцем. Блум звернувся до продюсерів оригінального фільму і отримав їхню згоду. Вартість виробництва фільму становила 15 млн доларів, чотири дні зйомок відбулися в Хорватії, а решта 37 - в Англії з податковим вирахуванням у розмірі 25%. Так само, як Blumhouse раніше торкнулася темного боку Джеймса Макевоя, так само вона зробила і тут, в історії про сім'ю, яку запрошують погостювати в котеджі іншої сім'ї в сільській місцевості. У міру того, як тривають вихідні, вони розуміють, що їхні господарі неабияк заплуталися. 

ВВС покаже документальну стрічку про "злети і падіння" скандального музичного магната P. Diddy23.04.25, 19:02 • 10997 переглядiв

Замикає п’ятірку фільм "Довгоніг" від інді-дистриб’ютора Neon, який зробив ставку на атмосферу, інтригу та Ніколаса Кейджа у ролі серійного вбивці. Прибуток від прокату фільму сягнув 48 млн доларів.

Попри невеликий бюджет - менш ніж $10 млн, профінансований компанією C2 - фільм здобув величезну увагу завдяки авангардній маркетинговій кампанії, за якої в таємниці був образ головного антагоніста аж до самої прем’єри фільму. Перший вікенд у США приніс стрічці 22,4 млн доларів - найкращий результат в історії Neon.

"Довгоніг" став першим проєктом у співпраці Neon із режисером Осгудом Перкінсом, а вже цієї осені компанія випустить ще два його фільми - "Мавпочку" і "Хранителя".

Зірка фільмів "Мамонт" і "Ной" Софі Найвайде померла у віці 24 років23.04.25, 17:38 • 8030 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуУНН Lite
Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Brent
$62.41
Bitcoin
$94,625.00
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.75
Золото
$3,316.70
Ethereum
$1,796.40