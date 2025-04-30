Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

У 2024 році найбільш прибутковими фільмами були не супергеройські екшени чи голлівудські франшизи з сотнями мільйонів доларів у бюджеті, а малобюджетні фільми жахів. Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

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Як свідчать дані Deadline’s Most Valuable Blockbuster Tournament, у топі найбільш прибуткових релізів року опинилися саме фільми жахів - малобюджетні, але надзвичайно вигідні для кіностудій.

Очолив рейтинг приквел до франшизи американської компанії Paramount - "Тихе місце: День перший". Стрічка принесла студії 83,6 млн доларів чистого прибутку. Попри відсутність основного акторського складу та зміну режисера, стрічка зібрала 52,2 мільйона доларів у перші вихідні, що стало найкращим стартом у всій серії. Режисером був Майкл Сарноскі, якому разом із автором франшизи Джоном Красінскі вдалося зберегти інтерес до світу виживання серед монстрів і масштабувати франшизу, перенісши дію інопланетян в апокаліптичний Нью-Йорк.

Головні ролі виконали Люпіта Ніонго та Джозеф Квінн.

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На другому місці - "Носферату" режисера Роберта Еггерса. Його візія авторської інтерпретації класичного образу Дракули стала першою подібною стрічкою з часів фільму Френсіса Форда Копполи 1992 року.

Історичний готичний хорор із Біллом Скарсгардом у головній ролі несподівано став хітом різдвяного прокату та забезпечив кінокомпанію Focus Features 70 млн прибутку доларів. Зокрема, як пояснює ЗМІ, історичний фільм жахів зазвичай доволі складно зняти. Доказом того, що у кінокомпанії Focus Feature вийшов хіт, став перший трейлер, який зібрав 65 мільйонів переглядів по всьому світу, що стало рекордом для спеціалізованого лейблу Universal. А "приманкою" кампанії від віце-голови Focus Джейсона Кессіді став слоган трейлера - "Він іде!" - не кажучи вже про те, що образи Білла Скарсгарда в ролі монстра не були показані в матеріалах.

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Третім за прибутковістю став сиквел "Усміхайся 2" від кінокомпанії Paramount, який зумів повторити успіх першої частини і заробити 55,4 млн доларів. Кампанія просування виявилась майже настільки ж лячною, як сам фільм.

Просування "Усміхайся 2" включало кампанію для Скай Райлі Скотт, включно з рекламними щитами, трафаретним мистецтвом крейдою і дикими постами по всьому Лос-Анджелесу, які дражнили тим, що виходить її новий сингл. У день запуску трейлера арт був оновлений, щоб розкрити кампанію для "Усміхайся 2". Сингл "Grieved You" також був випущений разом з ліричним відео, а потім і музичним кліпом. Подібно маркетинговому трюку оригінального фільму 2022 року, Paramount відправила "божевільних усміхнених людей" на зйомки на спортивних заходах.

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Не менш помітною стала й стрічка "Не говори зі злом" — ремейк датсько-голландського психологічного трилера, який попри скромний старт у 11,2 млн доларів, приніс Universal $50 млн завдяки дешевому виробництву і співпраці з Blumhouse.

Джейсон Блум був шанувальником оригінального фільму, але хотів зробити ремейк з більш щасливим кінцем. Блум звернувся до продюсерів оригінального фільму і отримав їхню згоду. Вартість виробництва фільму становила 15 млн доларів, чотири дні зйомок відбулися в Хорватії, а решта 37 - в Англії з податковим вирахуванням у розмірі 25%. Так само, як Blumhouse раніше торкнулася темного боку Джеймса Макевоя, так само вона зробила і тут, в історії про сім'ю, яку запрошують погостювати в котеджі іншої сім'ї в сільській місцевості. У міру того, як тривають вихідні, вони розуміють, що їхні господарі неабияк заплуталися.

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Замикає п’ятірку фільм "Довгоніг" від інді-дистриб’ютора Neon, який зробив ставку на атмосферу, інтригу та Ніколаса Кейджа у ролі серійного вбивці. Прибуток від прокату фільму сягнув 48 млн доларів.

Попри невеликий бюджет - менш ніж $10 млн, профінансований компанією C2 - фільм здобув величезну увагу завдяки авангардній маркетинговій кампанії, за якої в таємниці був образ головного антагоніста аж до самої прем’єри фільму. Перший вікенд у США приніс стрічці 22,4 млн доларів - найкращий результат в історії Neon.

"Довгоніг" став першим проєктом у співпраці Neon із режисером Осгудом Перкінсом, а вже цієї осені компанія випустить ще два його фільми - "Мавпочку" і "Хранителя".

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