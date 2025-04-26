Netflix представляє новий тип субтитрів для людей без порушень слуху

Компанія Netflix представила вид субтитрів, які включатимуть лише слова, що вимовляються на екрані без позначення музичних пауз та звукових ефектів по типу вибухів. Цей вид субтитрів, вважають у компанії, дозволить людям без порушень слуху не відволікатися на зайву інформацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Astratechnica.

Деталі

Як зазначає видання, чисельні дослідження показали, що більшість американців дивляться фільми з увімкненими субтитрами. Але серед них відносно невелика кількість тих, хто має вади слуху.

Раніше субтитри включали не лише слова, які вимовляють люди на екрані, але й додаткову інформацію, необхідну людям із вадами слуху, зокрема музичні вставки та звукові ефекти, часті описи яких можуть відвертати увагу. Тепер, для тих, хто хоче переконатися, що не впустив жодного слова, Netflix додав вид субтитрів, де додаткові елементи відсутні, на екрані з'являються лише озвучені акторами слова. Навіть якщо субтитри написані тією ж мовою, якою озвучено фільм.

Причини

Як зазначає видання, це відносно нова проблема, і всі, від виробників обладнання до аудіоінженерів, шукають ідеальне рішення. Стиль гри акторів у сучасних телешоу та фільмах більш натуралістичний і менш красномовний, ніж колись, тому персонажі частіше говорять тихіше.

Потокові служби стискають аудіо сильніше, ніж зазвичай у фізичних носіях, що може спричинити проблеми з тим, аби розібрати вимовлений текст.

Коли буде доступна нова функція

Нова функція буде доступна в нових оригінальних програмах Netflix, починаючи з нового сезону серіалу "Ти" кількома мовами. Netflix каже, що в майбутньому планує запровадити цю опцію для старих книг у бібліотеці, включно з тими, які не виробляє компанія. При цьому традиційні субтитри все ще будуть доступними. Вони позначені як "English CC", тоді як нова опція просто позначена як "English" (або іншою мовою, яку ви бажаєте).

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