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Netflix представляет новый тип субтитров для людей без нарушений слуха

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Netflix запустил новый тип субтитров, содержащих только диалоги, без пометок музыки и спецэффектов. Это сделано для зрителей без нарушений слуха, чтобы не отвлекаться на лишнюю информацию.

Netflix представляет новый тип субтитров для людей без нарушений слуха

Компания Netflix представила вид субтитров, которые будут включать только слова, произносимые на экране без обозначения музыкальных пауз и звуковых эффектов по типу взрывов. Этот вид субтитров, считают в компании, позволит людям без нарушений слуха не отвлекаться на лишнюю информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Astratechnica.

Детали

Как отмечает издание, многочисленные исследования показали, что большинство американцев смотрят фильмы с включенными субтитрами. Но среди них относительно небольшое количество тех, кто имеет нарушения слуха.

Ранее субтитры включали не только слова, которые произносят люди на экране, но и дополнительную информацию, необходимую людям с нарушениями слуха, в частности музыкальные вставки и звуковые эффекты, частые описания которых могут отвлекать внимание. Теперь, для тех, кто хочет убедиться, что не упустил ни одного слова, Netflix добавил вид субтитров, где дополнительные элементы отсутствуют, на экране появляются только озвученные актерами слова. Даже если субтитры написаны на том же языке, на котором озвучен фильм.

Причины

Как отмечает издание, это относительно новая проблема, и все, от производителей оборудования до аудиоинженеров, ищут идеальное решение. Стиль игры актеров в современных телешоу и фильмах более натуралистичный и менее красноречивый, чем когда-то, поэтому персонажи чаще говорят тише.

Потоковые службы сжимают аудио сильнее, чем обычно в физических носителях, что может вызвать проблемы с тем, чтобы разобрать произнесенный текст.

Когда будет доступна новая функция

Новая функция будет доступна в новых оригинальных программах Netflix, начиная с нового сезона сериала "Ты" на нескольких языках. Netflix говорит, что в будущем планирует ввести эту опцию для старых книг в библиотеке, включая те, которые не производит компания. При этом традиционные субтитры все еще будут доступны. Они обозначены как "English CC", тогда как новая опция просто обозначена как "English" (или на другом языке, который вы желаете).

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ18.04.25, 16:58 • 41613 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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