Правящая партия "Грузинская мечта" продолжает развивать тему ответственности своего главного оппонента на выборах - Единого Нацдвижения, а также третьего президент Грузии Михаила Саакашвили за августовскую войну 2008 года, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Как пишет издание, новое заявление политсовета правящей партии Грузии на эту тему распространено сегодня.

"Мрия" повторяет, что после выборов "состоится публично-правовой процесс", при этом заранее объявляет ЕНД "преступниками" и "предателями".

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Авторы заявления несколько раз ссылаются на новое интервью Радио Свобода Хайди Тальявини, председателя международной комиссии ЕС по расследованию причин войны в Грузии. По утверждению "Грузинской мечты", слова Тальявини подтверждают, что действия тогдашнего руководства Грузии якобы спровоцировали россию.

"Мы имеем ситуацию, когда политическая сила, ответственная за начало войны 2008 года, которая изменила свою страну и народ, по-прежнему движима желанием вернуться к власти. Считаем, что в таких условиях юридическая недооценка преступления, совершенного коллективным "Национальным движением", является равнозначной преступлению. Пришло время привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона... Большинство грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако фактом является то, что авантюрные действия Саакашвили в августе 2008 года были не результатом его психической неуравновешенности, а результатом предательства, заказанного извне и хорошо спланированного", - цитирует издание заявление "Грузинской мечты".

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