В правящей партии Грузии намекнули на ответственность Саакашвили за августовскую войну 2008 года

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126589 просмотра
Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

  •  50743 просмотра
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  97823 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

  •  38646 просмотра
Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

  •  44073 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126589 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  164434 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  152380 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  176154 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  173761 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  15501 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  15921 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  33124 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

  •  100500 просмотра
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

12 августа 2024, 16:41  •  100370 просмотра
Актуальное
В правящей партии Грузии намекнули на ответственность Саакашвили за августовскую войну 2008 года

В правящей партии Грузии намекнули на ответственность Саакашвили за августовскую войну 2008 года

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 17:11  •  2848 просмотра

Read in English

Партия "Грузинская мечта" обвиняет оппозиционное "Единое Нацдвижение" и Саакашвили в провоцировании войны с россией в 2008 году. Партия обещает привлечь оппонентов к ответственности после выборов.

Правящая партия "Грузинская мечта" продолжает развивать тему ответственности своего главного оппонента на выборах - Единого Нацдвижения, а также третьего президент Грузии Михаила Саакашвили за августовскую войну 2008 года, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Как пишет издание, новое заявление политсовета правящей партии Грузии на эту тему распространено сегодня.

"Мрия" повторяет, что после выборов "состоится публично-правовой процесс", при этом заранее объявляет ЕНД "преступниками" и "предателями".

Призупинення американської допомоги Грузії: торкнулося Конституційного суду та Корпусу миру6 августа 2024, 18:53 • 23797 просмотров

Авторы заявления несколько раз ссылаются на новое интервью Радио Свобода Хайди Тальявини, председателя международной комиссии ЕС по расследованию причин войны в Грузии. По утверждению "Грузинской мечты", слова Тальявини подтверждают, что действия тогдашнего руководства Грузии якобы спровоцировали россию.

"Мы имеем ситуацию, когда политическая сила, ответственная за начало войны 2008 года, которая изменила свою страну и народ, по-прежнему движима желанием вернуться к власти. Считаем, что в таких условиях юридическая недооценка преступления, совершенного коллективным "Национальным движением", является равнозначной преступлению. Пришло время привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона... Большинство грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако фактом является то, что авантюрные действия Саакашвили в августе 2008 года были не результатом его психической неуравновешенности, а результатом предательства, заказанного извне и хорошо спланированного", - цитирует издание заявление "Грузинской мечты".

У річницю російського вторгнення: НАТО закликає москву вивести війська з окупованих територій Грузії7 августа 2024, 13:05 • 15434 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hruziia-krainaГрузия
mikheil-saakashviliМихеил Саакашвили
polshaПольша
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  71741 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  63519 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  76651 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  63985 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  51780 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  61360 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  64587 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  65370 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
12 августа 2024, 16:28  •  164434 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
12 августа 2024, 15:36  •  108713 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Популярные

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

  •  44073 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

  •  38646 просмотра
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  97823 просмотра
Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

  •  50743 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126589 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126589 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  164434 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  152380 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  176154 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  173761 просмотра

Война

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

  •  728 просмотра
Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  3987 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  10121 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  10379 просмотра
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

  •  15663 просмотра

политика

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

  •  728 просмотра
Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  3987 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  10121 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  10379 просмотра
Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

  •  9135 просмотра

Война

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

  •  728 просмотра
Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  3987 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  10121 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  10379 просмотра
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

  •  15663 просмотра

политика

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

Зеленский обсудил с министром обороны Литвы развитие ОПК

  •  728 просмотра
Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  3987 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  10121 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  10379 просмотра
Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

  •  9135 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  20323 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  143532 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  145112 просмотра

Экономика

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

  •  9135 просмотра
Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе

Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе

  •  21959 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

  •  12045 просмотра
ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

  •  28256 просмотра
Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

  •  17034 просмотра

Киев

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  23614 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

  •  54536 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  109565 просмотра
В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

  •  53944 просмотра
В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

  •  44234 просмотра