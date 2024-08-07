В 16-ю годовщину начала российско-грузинской войны 2008 года в НАТО призвали рф вывести войска с оккупированных территорий Грузии. Об этом говорится в заметке пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалл, передает УНН.

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Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации - отмечает представительница НАТО.

Она также подчеркнула, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Напомним,

Председатель совета федерации рф валентина матвиенко заявила о готовности к диалогу с грузией на парламентском уровне. Она отметила, что результаты октябрьских выборов в Грузии определят дальнейший курс страны.

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