В годовщину российского вторжения: НАТО призывает москву вывести войска с оккупированных территорий Грузии
Киев • УНН
В 16-ю годовщину российско-грузинской войны НАТО призвало Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии. Альянс подчеркнул, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации.
В 16-ю годовщину начала российско-грузинской войны 2008 года в НАТО призвали рф вывести войска с оккупированных территорий Грузии. Об этом говорится в заметке пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалл, передает УНН.
Детали
Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации
Она также подчеркнула, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Напомним,
Председатель совета федерации рф валентина матвиенко заявила о готовности к диалогу с грузией на парламентском уровне. Она отметила, что результаты октябрьских выборов в Грузии определят дальнейший курс страны.
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