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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В годовщину российского вторжения: НАТО призывает москву вывести войска с оккупированных территорий Грузии

В годовщину российского вторжения: НАТО призывает москву вывести войска с оккупированных территорий Грузии

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 13:05  •  3897 просмотра

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В 16-ю годовщину российско-грузинской войны НАТО призвало Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии. Альянс подчеркнул, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации.

В 16-ю годовщину начала российско-грузинской войны 2008 года в НАТО призвали рф вывести войска с оккупированных территорий Грузии. Об этом говорится в заметке пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалл, передает УНН.

Детали 

Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации

- отмечает представительница НАТО. 

Она также подчеркнула, что Альянс  полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Напомним,

Председатель совета федерации рф валентина матвиенко заявила о готовности к диалогу с грузией на парламентском уровне. Она отметила, что результаты октябрьских выборов в Грузии определят дальнейший курс страны.

Річниця початку збройної агресії рф проти Грузії: у ЄС засудили окупацію Абхазії та Південної Осетії 7 августа 2024, 12:19 • 8682 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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