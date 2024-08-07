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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Годовщина начала вооруженной агрессии рф против Грузии: в ЕС осудили оккупацию Абхазии и Южной Осетии

Годовщина начала вооруженной агрессии рф против Грузии: в ЕС осудили оккупацию Абхазии и Южной Осетии

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 12:19  •  7938 просмотра

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ЕС поддерживает Грузию и осуждает российскую оккупацию ее территорий в течение 16 лет. Боррель призвал прекратить нарушения прав человека и подчеркнул поддержку суверенитета Грузии.

Европейский Союз устойчиво поддерживает Грузию и осуждает оккупацию ее территорий Россией в течение последних 16 лет. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, передает УНН.

Детали

7 августа исполняется 16 лет с начала войны между Россией и Грузией в августе 2008 года. Приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается твердой. Мы вновь осуждаем военное присутствие России в оккупированных самопровозглашенных регионах Абхазии и Южной Осетии, что является нарушением международного права и обязательств России в рамках соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года

- заявил дипломат ЕС.

Он также подчеркнул, что нарушения прав человека пострадавшего от конфликта населения в Грузии продолжаются, в том числе в результате политики "бордеризации", закрытия пунктов пропуска и незаконных задержаний со стороны российских военных и де-факто властей.  

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Ограничения свободы передвижения должны прекратиться, нарушения прав человека должны расследоваться, для всех пострадавших следует обеспечить справедливость

- подчеркнул Боррель. 

По его словам, Евросоюз выступает за мирное решение конфликта, в частности при участии ЕС как участника так называемых Женевских дискуссий.

Призываем всех участников Женевских дискуссий конструктивно участвовать в обсуждениях для полного выполнения соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года. ЕС подчеркивает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ

- подытоживает высокий представитель ЕС.

Напомним,

Председатель совета федерации рф валентина матвиенко заявила о готовности к диалогу с Грузией на парламентском уровне. Она отметила, что результаты октябрьских выборов в Грузии определят дальнейший курс страны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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khosep-borrelЖозеп Боррель
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