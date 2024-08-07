москва продолжила "ползучую" аннексию грузинской территории - МИД Украины в годовщину начала вооруженной агрессии рф против Грузии

Российские оккупанты превратили грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию в серую зону, где царит беззаконие и попираются права человека. россия должна вывести свои войска с территории Грузии и отменить признание грузинских регионов так называемыми "независимыми государствами" Об этом говорится в заявлении МИД Украины к 16-й годовщине начала вооруженной агрессии рф против Грузии, передает УНН.

Детали

В МИД напомнили, что 7 августа исполняется 16 лет с начала вооруженной агрессии РФ против Грузии, в результате которой россия убила сотни невинных людей, оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию.

Российская оккупация превратила эти грузинские регионы в серую зону, где царит беззаконие, отсутствуют перспективы, попираются права человека - говорится в заявлении.

Боевые действия остановились в августе 2008 года, но агрессия России против Грузии на этом не завершилась, указали в МИД.

В ведомстве отметили, что москва продолжила так называемую "бордеризацию", то есть ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду и другие гибридные методы вмешательства.

Украина поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и решительно осуждает захватническую политику кремля. россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми "независимыми государствами" -призвали в МИД Украины.

В министерстве убеждены, что только совместными усилиями международного сообщества можно помочь агрессивной политике рф, заставить ее покинуть временно оккупированные территории Грузии и Украины, привлечь российских преступников к ответственности за всю несправедливость, преступления и зверства.

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