Председатель совета федерации рф матвиенко заявила о готовности к диалогу с Грузией на парламентском уровне. Она отметила, что результаты октябрьских выборов в Грузии определят дальнейший курс страны.
В россии готовы к диалогу с Грузией на уровне парламентов. Об этом заявила председатель совета федерации валентина матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
"Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, то мы готовы и сейчас, несмотря на то, что ну нас нет дипломатических отношений. В этом миссия парламентариев, для этого они и избираются", - сказала она.
По словам матвиенко, пока что контактов с грузинскими коллегами у них нет. В российском парламенте считают, что все может измениться, поскольку "в Грузии идут непростые политические процессы и многое переосмысливается".
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"В октябре в Грузии будут выборы, и, конечно, они определят и экономический, и социальный, и политический курс развития. (...) Посмотрим, чем закончится избирательная кампания", - заявила матвиенко.
Она считает, что Запад занимается вмешательством в этот процесс "с использованием известных сценариев, инструментов". Между тем у россии "как было уважение к грузинскому народу, так оно и осталось".
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