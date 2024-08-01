В россии готовы к диалогу с Грузией на уровне парламентов. Об этом заявила председатель совета федерации валентина матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, то мы готовы и сейчас, несмотря на то, что ну нас нет дипломатических отношений. В этом миссия парламентариев, для этого они и избираются", - сказала она.

По словам матвиенко, пока что контактов с грузинскими коллегами у них нет. В российском парламенте считают, что все может измениться, поскольку "в Грузии идут непростые политические процессы и многое переосмысливается".

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"В октябре в Грузии будут выборы, и, конечно, они определят и экономический, и социальный, и политический курс развития. (...) Посмотрим, чем закончится избирательная кампания", - заявила матвиенко.

Она считает, что Запад занимается вмешательством в этот процесс "с использованием известных сценариев, инструментов". Между тем у россии "как было уважение к грузинскому народу, так оно и осталось".

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