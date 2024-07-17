В Грузии более 120 неправительственных организаций подают иск в Конституционный суд из-за закона об иноагентах

Грузинские неправительственные и медиа-организации вслед за президентом сегодня подают иск в Конституционный суд против закона об иноагентах (О прозрачности иностранного влияния), передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Вместе с иском подается ходатайство о приостановлении действия закона до окончательного решения суда.

Иск подписали более 120 организаций, которые утверждают, что спорный закон нарушает право граждан на объединение.

Президент в ранее поданном иске заявляет о нарушении 78 Конституции, которая обязывает органы власти принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Президент Грузии вносит иск в Конституционный суд из-за закона об иноагентах

Одновременно продолжается подготовка иска НПО в Страсбургский суд.

Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах. Закон предусматривает создание специального реестра и объявляет носителями интересов иностранного влияния неправительственные и медийные организации, которые получают зарубежные гранты.

Евросоюз неоднократно предупреждал, что законопроект не соответствует рекомендациям по дальнейшему продвижению в ЕС. Дальнейшее развитие событий привело к тому, что Брюссель объявил о приостановке интеграции Грузии. В то же время США объявили о полном пересмотре отношений с Грузией.