Киев • УНН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подает иск в Конституционный суд, чтобы обжаловать закон об иностранных агентах ("О прозрачности иностранного влияния") как неконституционный и требовать его приостановления и отмены.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня вносит в Конституционный суд иск по закону об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
"Указанный закон является неконституционным, он противоречит статье 78 Конституции Грузии. В иске оспаривается также ряд норм закона, которые нарушают основные права, гарантированные Конституцией. Президент требует приостановить действие закона и окончательно его отменить", - заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.
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В "Грузинской мечте" в ответ на действия Зурабишвили заявили, что она "представляет радикальную группировку, которая является врагами и предателями страны, управляемую чужой страной, другой силой".
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Справка
Статья 78 Конституции Грузии - Интеграция в европейские и евроатлантические структуры: Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора.
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