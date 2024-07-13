После переноса на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024", США приостановили помощь Грузии. Решение было вызвано принятием в Грузии закона "об иноагентах". Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Поводом для такого решения стало принятие в Грузии аналогичного российскому закона "об иноагентах".

"В результате этого закона США заморозили помощь Грузии, и также не происходит интеграция в Евросоюз", - заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Какую именно помощь Грузии заморозили - в ее сообщении не говорилось.

"Опасения по поводу антидемократической траектории Грузии являются глобальными, и мы призываем правительство Грузии прислушаться к ним", - сказала Зея.

По ее словам, представители США и Европейского Союза регулярно высказывали свои беспокойства правительству, как на публичных мероприятиях, так и во время частных встреч.

"Я думаю, мы можем только сделать вывод, что нынешний путь Грузии несовместим с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - сказала Зея.

Напомним,

Европейский Союз допускает, что на фоне закона об иноагентах, который приняли в Грузии, ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Тбилиси.