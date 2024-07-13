Киев • УНН
Соединенные Штаты приостановили помощь Грузии из-за принятия закона, подобного российскому закону об "иностранных агентах", который считается несовместимым с демократическими ценностями и ставит под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции.
После переноса на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024", США приостановили помощь Грузии. Решение было вызвано принятием в Грузии закона "об иноагентах". Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Поводом для такого решения стало принятие в Грузии аналогичного российскому закона "об иноагентах".
"В результате этого закона США заморозили помощь Грузии, и также не происходит интеграция в Евросоюз", - заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
Какую именно помощь Грузии заморозили - в ее сообщении не говорилось.
"Опасения по поводу антидемократической траектории Грузии являются глобальными, и мы призываем правительство Грузии прислушаться к ним", - сказала Зея.
По ее словам, представители США и Европейского Союза регулярно высказывали свои беспокойства правительству, как на публичных мероприятиях, так и во время частных встреч.
"Я думаю, мы можем только сделать вывод, что нынешний путь Грузии несовместим с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - сказала Зея.
Напомним,
Европейский Союз допускает, что на фоне закона об иноагентах, который приняли в Грузии, ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Тбилиси.