Киев • УНН
Грузия сталкивается с потенциальными санкциями ЕС, сокращением финансовой помощи и визовыми ограничениями из-за спорного закона об "иностранных агентах".
Евросоюз на следующей неделе рассмотрит возможность введения целевых санкций и визовых ограничений на фоне принятия в Грузии закона об "иностранных агентах". Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ, попавший в распоряжение издания, передает УНН.
Детали
Как сообщается, ЕС рассматривает ряд мер, включая санкции против высших должностных лиц, сокращение финансовой помощи и ограничение безвизовых поездок, в ответ на спорный закон об "иностранных агентах", принятый правительством Грузии.
Ожидается, что в понедельник (24 июня) министры иностранных дел стран ЕС обсудят документ, подготовленный дипломатической службой Блока (EEAS) в ответ на принятие в мае закона "об иноагентах".
Дополнение
Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о возможном аресте счетов техНота СМИ, которые отказываются подчиняться закону.
Европейский Союз допускает, что на фоне закона "об иноагентах", который приняли в Грузии, ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Тбилси.