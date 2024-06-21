Евросоюз на следующей неделе рассмотрит возможность введения целевых санкций и визовых ограничений на фоне принятия в Грузии закона об "иностранных агентах". Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ, попавший в распоряжение издания, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ЕС рассматривает ряд мер, включая санкции против высших должностных лиц, сокращение финансовой помощи и ограничение безвизовых поездок, в ответ на спорный закон об "иностранных агентах", принятый правительством Грузии.

Ожидается, что в понедельник (24 июня) министры иностранных дел стран ЕС обсудят документ, подготовленный дипломатической службой Блока (EEAS) в ответ на принятие в мае закона "об иноагентах".

Дополнение

Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о возможном аресте счетов техНота СМИ, которые отказываются подчиняться закону.

Европейский Союз допускает, что на фоне закона "об иноагентах", который приняли в Грузии, ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Тбилси.