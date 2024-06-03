У "Грузинській мрії" попередили про арешт рахунків НУО та ЗМІ за непокору закону про іноагентів

Генсек "Грузинської мрії" Каха Каладзе заявив про можливий арешт рахунків тих НУО та ЗМІ, які відмовляються підкорятися закону про іноагентів ("Про прозорість іноземного впливу"), передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

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У Грузії низка організацій раніше заявила, що не реєструватиметься в реєстрі іноагентів.

Каладзе сказав, що їм загрожують фінансові санкції, після чого рахунки заарештують і організації працювати не зможуть.

За його словами, він не розуміє відмови у реєстрації, якщо організації нема чого приховувати.

"Якщо ви робите добру справу та не маєте злих намірів, у чому проблема заповнити декларацію та показати свої фінанси? Звідки ви отримуєте дохід та які конкретно проекти фінансується? Однак є сумнів, що на ці гроші фінансувалися поляризаційні та революційні сценарії, і все це сталося через цю непрозорість", — сказав Каладзе.

Ті, хто відмовляються реєструватись у реєстрі, кажуть, що вони проти того, щоб на них вішали ярлик іноагенту, як це вже сталося в росії.

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Видання зауважує, зареєструватись у спеціальному Реєстрі місцеві НУО та ЗМІ повинні будуть на підставі лише одного критерію: за фактом закордонного фінансування понад 20% доходу. Чим займається організація – моніторингом виборів, турботою про довкілля, спостереженням за птахами чи допомогою сиротам, значення не має. Усі вони отримають реєстрацію у спеціальному реєстрі та тавро "організації, яка проводить інтереси іноземної сили".

Ці побоювання посилюються тим, що не чекаючи набуття чинності закону, влада Грузії вже називає організації, які отримували гранти зі США та ЄС, "ліберал-фашистами" і "зрадниками", які готують "революцію".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що активні противники закону про іноагентів – провідники ідеології "ліберального фашизму".

Спікер грузинського парламенту підписав закон про "іноагентів"

Він сказав сьогодні, що закон набув чинності і закликав тих, хто протестує, "відокремитися від цієї ідеології ліберального фашизму, який небезпечний також як класичний фашизм і більшовизм".