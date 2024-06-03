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У "Грузинській мрії" попередили про арешт рахунків НУО та ЗМІ за непокору закону про іноагентів

У "Грузинській мрії" попередили про арешт рахунків НУО та ЗМІ за непокору закону про іноагентів

Київ • УНН

 • 28103 перегляди

Грузинська влада оголосила про можливий арешт рахунків НУО і ЗМІ, які відмовляються реєструватися в якості "іноземних агентів" відповідно до нового закону, що вимагає декларувати іноземне фінансування в розмірі більше 20% від доходу, незважаючи на побоювання бути затаврованими і зіткнутися з обмеженнями, як в росії.

Генсек "Грузинської мрії" Каха Каладзе заявив про можливий арешт рахунків тих НУО та ЗМІ, які відмовляються підкорятися закону про іноагентів ("Про прозорість іноземного впливу"), передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

У Грузії низка організацій раніше заявила, що не реєструватиметься в реєстрі іноагентів.

Каладзе сказав, що їм загрожують фінансові санкції, після чого рахунки заарештують і організації працювати не зможуть.

За його словами, він не розуміє відмови у реєстрації, якщо організації нема чого приховувати.

"Якщо ви робите добру справу та не маєте злих намірів, у чому проблема заповнити декларацію та показати свої фінанси? Звідки ви отримуєте дохід та які конкретно проекти фінансується? Однак є сумнів, що на ці гроші фінансувалися поляризаційні та революційні сценарії, і все це сталося через цю непрозорість", — сказав Каладзе.

Ті, хто відмовляються реєструватись у реєстрі, кажуть, що вони проти того, щоб на них вішали ярлик іноагенту, як це вже сталося в росії.

Додамо

Видання зауважує, зареєструватись у спеціальному Реєстрі місцеві НУО та ЗМІ повинні будуть на підставі лише одного критерію: за фактом закордонного фінансування понад 20% доходу. Чим займається організація – моніторингом виборів, турботою про довкілля, спостереженням за птахами чи допомогою сиротам, значення не має. Усі вони отримають реєстрацію у спеціальному реєстрі та тавро "організації, яка проводить інтереси іноземної сили".

Ці побоювання посилюються тим, що не чекаючи набуття чинності закону, влада Грузії вже називає організації, які отримували гранти зі США та ЄС, "ліберал-фашистами" і "зрадниками", які готують "революцію".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що активні противники закону про іноагентів – провідники ідеології "ліберального фашизму".

Спікер грузинського парламенту підписав закон про "іноагентів"03.06.24, 10:35 • 22746 переглядiв

Він сказав сьогодні, що закон набув чинності і закликав тих, хто протестує, "відокремитися від цієї ідеології ліберального фашизму, який небезпечний також як класичний фашизм і більшовизм".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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