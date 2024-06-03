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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах

Грузинские власти объявили о возможном аресте счетов НПО и СМИ, которые отказываются регистрироваться в качестве "иностранных агентов" в соответствии с новым законом, требующим декларировать иностранное финансирование в размере более 20% от дохода, несмотря на опасения быть заклейменными и столкнуться с ограничениями, как в России.

Новости Мира •   •  888 просмотра
В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

Суд продлил срок содержания под стражей сотрудника Управления государственной охраны, обвиняемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера, до 1 августа.

Киев •   •  3132 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию

Городские власти не давали разрешения провести Марш равенства в Киевском метрополитене из соображений безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.

Общество •   •  5492 просмотра
В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию

В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы

В мае среднемесячная температура в Киеве составила + 16,3°C, что на 0,5°C выше климатической нормы, а количество осадков составило 23% от климатической нормы, что делает этот май восьмым по засушливости в столице с 1891 года.

Киев •   •  5393 просмотра
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы

Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%

С января по май 2024 года "Укрзализныця" перевезла 75,4 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика •   •  6028 просмотра
Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%

Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

Процессы " национализации "имущества на временно оккупированных территориях набирают масштабы, вызывая массовое возмущение среди людей, попавших под оккупацию, поскольку они не могут получить доступ к информации о том, какие объекты были включены в список" национализированного " имущества.

Война •   •  6598 просмотра
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления

В рф расширили персональные санкции против Великобритании

Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.

Новости Мира •   •  5568 просмотра
В рф расширили персональные санкции против Великобритании

Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

По иронии судьбы, машины вражеской радиолокационной станции стали целью ударных дронов сою операторы нанесли огневое поражение по Российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение спецназовцев.

Война •   •  9395 просмотра
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

россия угрожает Соединенным Штатам "серьезными последствиями" за то, что они позволили Украине нанести удар по российской территории американским оружием, призывая США серьезно отнестись к предупреждениям путина.

Война •   •  10609 просмотра
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб

россияне усилили свою активность на Купянском направлении, осуществив 11 обстрелов украинских позиций, при этом столкновения продолжаются в районах Стельмаховки, Берестово и Тернова, в то время как украинские войска отражают атаки на других направлениях.

Война •   •  8433 просмотра
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб