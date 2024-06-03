В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах

Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о возможном аресте счетов тех НПО и СМИ, которые отказываются подчиняться закону об иноагентах ("о прозрачности иностранного влияния"), передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

В Грузии ряд организаций ранее заявили, что не будут регистрироваться в реестре иноагентов.

Каладзе сказал, что им грозят финансовые санкции, после чего счета арестуют и организации работать не смогут.

По его словам, он не понимает отказа в регистрации, если организации нечего скрывать.

"Если вы делаете доброе дело и не имеете злых намерений, в чем проблема заполнить декларацию и показать свои финансы? Откуда вы получаете доход и какие конкретно проекты финансируется? Однако есть сомнение, что на эти деньги финансировались поляризационные и революционные сценарии, и все это произошло из-за этой непрозрачности", - сказал Каладзе.

Те, кто отказываются регистрироваться в реестре, говорят, что они против того, чтобы на них вешали ярлык иноагента, как это уже произошло в России.

Добавим

Издание отмечает, зарегистрироваться в специальном реестре местные НПО и СМИ должны будут на основании только одного критерия: по факту зарубежного финансирования более 20% дохода. Чем занимается организация-мониторингом выборов, заботой об окружающей среде, наблюдением за птицами или помощью сиротам, значения не имеет. Все они получат регистрацию в специальном реестре и клеймо "организации, которая проводит интересы иностранной силы".

И опасения усиливаются тем, что не дожидаясь вступления в силу закона, власти Грузии уже называют организации, получавшие гранты из США и ЕС, "либерал-фашистами" и "предателями", готовящими "революцию".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что активные противники закона об иноагентах – проводники идеологии "либерального фашизма".

Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Он сказал сегодня, что закон вступил в силу и призвал протестующих "отделиться от этой идеологии либерального фашизма, который опасен также как классический фашизм и большевизм".