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ЄС наступного тижня розгляне запровадження санкцій проти Грузії через закон про "іноагентів" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19393 перегляди

Грузія стикається з потенційними санкціями ЄС, скороченням фінансової допомоги та візовими обмеженнями через суперечливий закон про "іноземних агентів".

ЄС наступного тижня розгляне запровадження санкцій проти Грузії через закон про "іноагентів" - ЗМІ

Євросоюз наступного тижня розгляне можливість запровадження цільових санкцій і візових обмежень на тлі ухвалення у Грузії закону про "іноземних агентів".  Про це повідомляє Euractiv із посиланням на внутрішній документ, що потрапив у їх  розпорядження, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, ЄС розглядає низку заходів, включно із санкціями проти вищих посадових осіб, скороченням фінансової допомоги та обмеженням безвізових поїздок, у відповідь на суперечливий закон про "іноземних агентів", ухвалений урядом Грузії. 

Очікується, що в понеділок (24 червня) міністри закордонних справ країн ЄС обговорять документ, підготовлений дипломатичною службою блоку (EEAS) у відповідь на ухвалення в травні закону "про іноагентів". 

Доповнення 

Генсек "Грузинської мрії" Каха Каладзе заявив про можливий арешт рахунків тих НУО та ЗМІ, які відмовляються підкорятися закону. 

Європейський Союз допускає, що на тлі закону "про іноагентів", який ухвалили у Грузії, ЄС може переглянути безвізовий режим з Тбілсі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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