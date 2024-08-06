Приостановление американской помощи Грузии: коснулось Конституционного суда и Корпуса мира

Приостановление американской помощи для Грузии коснулось Конституционного суда, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Сегодня стало известно, что США прекратили действие программы Конституционного суда Грузии, которую финансирует USAID. Речь идет о проекте Летней школы по программе "Верховенство закона". Евросовет, который также финансировал Летнюю школу, пока не сообщал о своей позиции.

Оппозиционный телеканал Mtavari сообщает, что США прекратили финансирование еще одной программы - образовательного проекта Корпуса мира, по которому в Грузию прибывали преподаватели английского языка. Также, по данным Mtavari Arkhi, приостановлены гранты USAID, с помощью которых преподаватели английского языка осуществляли различные образовательные проекты в местных общинах.

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Ранее стало известно, что прекращено финансирование проектов в Центре контроля заболеваний и лаборатории Лугара в размере 2 млн долларов.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии не соответствуют нормам членства в Европейском Союзе и НАТО, и США приостанавливают выделение более 95 миллионов долларов прямой помощи правительству Грузии.