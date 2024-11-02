В Грузии оппозиция требует расследовать приезд российского пропагандиста на выборы

В оппозиционной партии "Национальное движение" требуют начать расследование в связи с приездом в Грузию российского пропагандиста александра малькевича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Newsgeorgia.

Детали

Центризбирком Грузии 1 ноября подтвердил, что аккредитовал малькевича как журналиста телеканала НТВ для освещения парламентских выборов.

Мы требуем, чтобы прокуратура Грузии начала расследование, по чьему указанию и каким образом находящемуся в международном розыске лицу был выдан соответствующий правовой акт и аккредитация. Расследованы должны быть его реальные цели, которые были у этого человека на грузинских выборах, - заявил один из лидеров ЕНД Леван Бежашвили сегодня на брифинге.

В партии Михаила Саакашвили полагают, что случай с малькевичем – лишь звено в цепочке масштабного российского вмешательства. По словам Бежашвили, оппозиция предоставляет международным партнерам информацию обо всех таких фактах.

Как и в 2012 году, россия в Грузии путем выборов провела спецоперацию с использованием Иванишвили. Эта схема требует расследования как внутри страны, так и международными акторами, - сказал он.

Сообщается, что в МВД Грузии не комментируют, на каких основаниях малькевича допустили в страну. Очевидно, что, ко всему прочему, он является нарушителем закона Грузии "Об оккупированных территориях". В прошлом году пропагандист посещал оккупированный Цхинвали, где встречался с президентом самопровозглашенной Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

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Справочно

малькевич – создатель российской пропагандистской сети на оккупированных территориях Украины. Политтехнолог считается близким соратником основателя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина.

малькевич находится под западными санкциями за распространение дезинформации. Из-за вмешательства в американские выборы Вашингтон объявил его в розыск и предлагает вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.

Дополнение

В Украине малькевич получил заочное уведомление о подозрении от СБУ за коллаборационную деятельность.