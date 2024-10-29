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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Студенты в Тбилиси прогнали российских журналистов с акции протеста

Студенты в Тбилиси прогнали российских журналистов с акции протеста

Киев  •  УНН

19:07 • 5580 просмотра

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Во время марша против итогов парламентских выборов в Тбилиси студенты выгнали представителей российских пропагандистов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами с изображениями автоботов.

В Тбилиси студенты прогнали журналистов прокремлевских "риа новостей" и "известий" с марша против итогов парламентских выборов, передает УНН со ссылкой на Astra.

российские пропагандисты заявляют, что их журналист пострадал - якобы над его ухом протестующие включили громкоговоритель на большой мощности.

Добавим

В Тбилиси студенты организовали акцию "Со щитом или на щите" против результатов парламентских выборов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами, на которых изображены автоботы из вселенной трансформеров.

Контекст 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Напомним

Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.

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