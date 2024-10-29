Студенты в Тбилиси прогнали российских журналистов с акции протеста
Киев • УНН
Во время марша против итогов парламентских выборов в Тбилиси студенты выгнали представителей российских пропагандистов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами с изображениями автоботов.
В Тбилиси студенты прогнали журналистов прокремлевских "риа новостей" и "известий" с марша против итогов парламентских выборов, передает УНН со ссылкой на Astra.
российские пропагандисты заявляют, что их журналист пострадал - якобы над его ухом протестующие включили громкоговоритель на большой мощности.
Добавим
В Тбилиси студенты организовали акцию "Со щитом или на щите" против результатов парламентских выборов. Протестующие прошли к парламенту с фанерными щитами, на которых изображены автоботы из вселенной трансформеров.
Контекст
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.
Напомним
Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.