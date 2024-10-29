Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту
Київ • УНН
Під час маршу проти підсумків парламентських виборів у Тбілісі студенти вигнали представників російських пропагандистів. Протестувальники пройшли до парламенту з фанерними щитами із зображеннями автоботів.
У Тбілісі студенти прогнали журналістів прокремлівських "риа новостей" та "известий" із маршу проти підсумків парламентських виборів, передає УНН із посиланням на Astra.
російські пропагандисти заявляють, що їхній журналіст постраждав - нібито над його вухом протестуючі включили гучномовець на великій потужності.
Додамо
У Тбілісі студенти організували акцію "Зі щитом або на щиті" проти результатів парламентських виборів. Протестувальники пройшли до парламенту з фанерними щитами, на яких зображені автоботи з всесвіту трансформерів.
Контекст
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.
Нагадаємо
Центрвиборчком Грузії відхилив вимогу опозиції оприлюднити списки виборців через ризик витоку персональних даних. Опозиція наполягає на відкритті бази для перевірки можливих фальсифікацій на виборах.