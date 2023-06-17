Создал пропагандистский телеканал в оккупированном Херсоне: сообщено о подозрении кремлевскому "медийщику"

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«СБУ сообщила о подозрении соратнику Пригожина, который запустил канал росТВ на временно оккупированной Херсонщине

Служба безопасности собрала доказательную базу на организаторов прокремлевской телерадиокомпании «Таврия», которая сейчас работает во временно оккупированной части Херсонской области.

Установлено, что запуском вражеского «медиапроекта» занимался известный кремлевский политтехнолог Александр Малькевич», - сообщили в СБУ.

По информации, которую обнародовало СБУ, с 2018 года Малькевич входит в ближайшее окружение главы российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Именно при его координации Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента.

После начала полномасштабного вторжения он запустил так называемую «ТРК Таврия» в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения Суспильного.

В этом Малькевич получил полное содействие от местного гауляйтера Сальдо и его подчиненного – «министра информационной политики Херсонской области», коллаборациониста Брыкова.

«Таврию» использовали как региональный рупор кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о «присоединении» Херсонщины к рф.

Ее руководителем стал Исмаил Абдулаев – пропагандист террористической организации «днр» и бывший глава прокремлевского телеканала «Оплот» во временно оккупированном Донецке. В «штат» вошли еще несколько его единомышленников.

Во время освобождения Херсона персонал «медиацентра», прихватив оборудование, бежал вместе с оккупантами на левый берег Днепра.

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«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Малькевичу, Абдулаеву и еще шести его подчиненным о подозрении по ч. 6. ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы», - сообщили в СБУ.