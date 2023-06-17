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Створив пропагандистській телеканал в окупованому Херсоні: повідомлено про підозру кремлівському «медійнику»

Київ • УНН

 • 866142 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. В період окупації Херсону кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич створив пропагандитську телерадіокомпанію «Таврія», що стала рупором окупаційної влади на території Херсонщини. Обставини цієї справи в рамках розслідування встановила Служба безпеки України, повідомляє УНН.

Створив пропагандистській телеканал в окупованому Херсоні: повідомлено про підозру кремлівському «медійнику»

Цитата

«СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина, який запустив канал росТБ на тимчасово окупованій Херсонщині
Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії «Таврія», яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Встановлено, що запуском ворожого «медіапроєкту» займався відомий кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич», - повідомили в СБУ.

За інформацією, яку оприлюднило СБУ, з 2018 року Малькевич входить до найближчого оточення очільника російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.
Саме за його координації Малькевич створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту.

Після початку повномасштабного вторгнення він запустив так звану «ТРК Таврія» в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення.

У цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого – «міністра інформаційної політики Херсонської області», колаборанта Брикова.

«Таврію» використовували як регіональний рупор кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про «приєднання» Херсонщини до рф.

Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв – пропагандист терористичної організації «днр» і колишній очільник прокремлівського телеканалу «Оплот» в тимчасово окупованому Донецьку. До «штату» увійшли ще декілька його однодумців.

Під час звільнення Херсона персонал «медіацентру», прихопивши обладнання, тікав разом з окупантами на лівий берег Дніпра.

Цитата

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву і ще шести його підлеглим про підозру за ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми», - повідомили в СБУ.

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