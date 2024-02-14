В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне

В рф объявили в розыск около 100 грузин, которые воевали или воевали на стороне Украины, передает УНН.

"Медиазона" изучила базу данных российского мвс. Кстати, исследователи скопировали базу, сделали поиск и можно смотреть на фамилии. Данные в поиске актуальны на начало февраля 2024-го.

россия ищет по уголовным делам не только десятки политиков и чиновников из Европы, но и главу государства - премьер-министра Эстонии Каю Каллас. А также множество высокопоставленных украинских военных и сотни людей, которых российские следователи называют "иностранными наемниками" в рядах ВСУ.

Объявленные в розыск бойцы международного легиона и других иностранных соединений украинской армии - большая категория иностранцев, которую удалось выделить в карточках мвс рф "Медиазоне".

По данным "Новости Грузия", среди них из Грузии:

Алеко Элисашвили, депутат парламента Грузии, с марта 2022 года несколько месяцев находился в Украине в составе Иностранного легиона бойцов-добровольцев;

Ираклий Окруашвили - бывший министр обороны Грузии, который воевал в Украине;

Мамука Мамулашвили - глава "Грузинского легиона";

Давид Кацарова - лидер антиоккупационного движения "Сила в единстве".

А также Вано Надирадзе, Рати Бурдули, Коба Хабази, Кукури Барамидзе ("Доминик Манго") и другие.