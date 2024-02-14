У рф оголосили в розшук близько 100 грузинів за допомогу Україні у війні
Київ • УНН
росія оголосила в розшук близько 100 грузинів, які воювали або воюють на боці України.
У рф оголосили у розшук близько 100 грузинів, які воювали чи воювали на боці України, передає УНН.
"Медіазона" вивчила базу даних російського мвс. До речі, дослідники скопіювали базу, зробили пошук і можна дивитися на прізвища. Дані в пошуку є актуальними на початок лютого 2024-го.
росія шукає у кримінальних справах не лише десятки політиків та чиновників із Європи, а й главу держави – прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас. А також безліч високопоставлених українських військових та сотні людей, яких російські слідчі називають "іноземними найманцями" у лавах ЗСУ.
Оголошені в розшук бійці міжнародного легіону та інших іноземних з'єднань української армії — велика категорія іноземців, яку вдалося виокремити у картках мвс рф "Медіазоні".
За даними "Новини Грузія", серед них із Грузії:
Алеко Елісашвілі, депутат парламенту Грузії, з березня 2022 року кілька місяців перебував в Україні у складі Іноземного легіону бійців-добровольців;
Іраклій Окруашвілі - колишній міністр оборони Грузії, який воював в Україні;
Мамука Мамулашвілі – глава "Грузинського легіону";
Давид Кацарова – лідер антиокупаційного руху "Сила в єдності".
А також Вано Надірадзе, Раті Бурдулі, Коба Хабазі, Кукурі Барамідзе ("Домінік Манго") та інші.