Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Судья Михаил Джинджолия удовлетворил ходатайство прокуратуры. Сторона обвинения аргументировала свои требования тем, что политик, который уже почти три года остается в заключении, может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или совершить новое преступление. Суд признал, что такие опасения обоснованы.

Адвокаты Саакашвили назвали это решение правовым абсурдом, глупостью и политическим заказом. Они требовали отвода судьи, однако их ходатайство отклонили.

«Чем обосновывается то, что Саакашвили повлияет на свидетелей? Вы знаете, что он помещен в клинику «Вивамед». Подзовет с балкона или поручит адвокатам? Это сделает медперсонал или охрана? Он спрячется в палате или что? На уровне здравого смысла, как можно сказать такое, когда человеку отбывать еще три года?» - возмущался на процессе адвокат Бека Басилая.

Позже он пояснил журналистам, что, согласно установленной практике, в Грузии не применяют меру пресечения для граждан, которые уже находятся в заключении.

«Они боятся освобождения Михаила Саакашвили от наказания и теперь дополнительно потребовали нового политически мотивированного рычага... Такие глупости трудно найти не только в правовом пространстве, но и на бытовом уровне», - говорит юрист.

Басилая предположил, что в правящей «Грузинской мечте» решили «подстраховаться» перед принятием закона об амнистии. Хотя в партии власти уверяли, что амнистия не коснется Саакашвили, пока окончательно неясно, на какие статьи она распространится.

Добавим

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. При власти «Грузинской мечты» против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

В октябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, но его задержали.

Через 20 дней Саакашвили официально обвинили в незаконном пересечении границы, которое, по данным следствия, он совершил 28 сентября, тайно прибыв в грузинский порт Поти из Украины на пароме, который перевозил грузовик с молочной продукцией.

В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в частную тбилисскую клинику «Вивамед». Он остается там до сих пор.