Состояние здоровья Саакашвили улучшилось, а неврологическое состояние не изменилось - заключение врачей

Консилиум врачей при омбудсмене Грузии отметил положительную динамику в состоянии здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили, которая проявляется в увеличении массы тела, однако ухудшение когнитивных функций, тревожность, депрессия все еще сохраняются. Об этом сообщает Грузия Online, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в информации, распространенной аппаратом омбудсмена, 25 января врачи посетили Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди".

В заключении написано, что сейчас наблюдается положительная динамика, которая проявляется в прибавке массы тела и отрицательной ортостатической пробе. Однако, согласно заключению, сохраняются когнитивные нарушения, гипотрофия мышц, нейропатия, тревожность, депрессия.

По мнению консилиума, сложившаяся положительная динамика связана с тем, что пациент уже более полутора лет находится под лечением и наблюдением у высокопрофессиональных врачей в многопрофильной клинике. Однако все психоневрологические патологии по-прежнему остаются прежними. Соответственно, консилиум считает, что состояние пациента пока что не позволяет делать твердых положительных прогнозов, - говорится в информации, распространенной аппаратом Народного защитника.

Напомним

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