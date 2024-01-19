У Грузії заявили, що чекають вибачень від президентів України та Молдови через заяви про катування Саакашвілі

У Грузії чекають вибачень від президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду, які критикували владу країни за неналежне поводження із ув'язненим експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Про це речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив в ефірі програми "Актуальна тема" на Першому каналі, передає УНН.

Папуашвілі вважає, що заяви лідерів України та Молдови спростовує доповідь Європейського комітету щодо запобігання катуванням Ради Європи, в якій оцінюються умови утримання Саакашвілі у тбіліській клініці "Вівамед".

"Ми дізналися, що президент Зеленський брехав, коли звинувачував Грузію у тортурах Саакашвілі, дізналися, що брехала президент Санду, коли звинувачувала Грузію у тортурах Саакашвілі. Ми дізналися, що брехали і європарламентарі, які звинувачували Грузію у тортурах Саакашвілі. Сьогодні ми дізналися, що багато західних політиків зганьбилися перед Грузією і грузинським народом, оскільки марно звинувачували Грузію в тортурах Саакашвілі. Ми про це дізналися і тому чекаємо, що ці люди вибачаться, проте іноді це менш очікувано", - сказав Папуашвілі.

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Спікер парламенту Грузії стверджує, що Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, "витратив мільйони на лобістів" — замовляв статті і телесюжети, проплачував політичні заяви. Більше того, за його словами, "американські лобісти" склали та проштовхнули до Європарламенту кілька проектів резолюцій на підтримку третього президента Грузії.

"Думаю, нам варто задуматися про те, що було рушійною силою, яка так опікувалась Саакашвілі, який ховався в різних країнах, коли проти нього йшли суди і були винесені вироки, який потім пробрався в країну, щоб тут влаштувати заворушення, і нацькувати грузин проти один одного в день виборів", - заявив Папуашвілі.

Згідно з доповіддю, делегація Європейського комітету із запобігання катуванням "не почула жодних тверджень про жорстоке поводження" із ув'язненими-пацієнтами з боку персоналу клініки "Вівамед". Також у звіті підкреслено, що пацієнти, які перебувають під охороною, "мають доступ до широкого спектру медичних послуг", а їхні матеріальні умови "в цілому адекватні", повідомляє "Грузія Новини".

Проте комітет вказав на відсутність професійної незалежності медичного персоналу, який працює із ув'язненими.

Що стосується Михайла Саакашвілі, делегація вважала, що ситуація, в якій він перебуває, є "пригнічуючою та принизливою, і не сприяє покращенню стану його здоров'я".

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